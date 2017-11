Bocuse d’or, rivoluzione verde

La verdura non più relegata a semplice contorno, ma protagonista del piatto al pari di carne e pesce. È questa la scelta del Bocuse d'Or, il concorso gastronomico più prestigioso al mondo dedicato ai giovani talenti: per la sfida finale che si terrà il 24 e 25 gennaio 2017 a Lione (all'interno di Sirha, il Salone mondiale della Ristorazione e dell'Industria Alberghiera), i candidati dovranno presentare un piatto 100 per cento vegetale.

Solo frutta, verdura, cereali, legumi e semi

La prova finale a Lione

Dibattito e ricerca