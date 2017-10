Bodhicitta: altruismo in azione

Bodhicitta, nella filosofia e pratica buddista, è la mente altruistica dell'illuminazione, uno stato mentale infuso di chiarezza, semplicità e tolleranza, dotato di serena saggezza e di profonda compassione. Alcuni, quando sentono parlare per la prima volta di bodhicitta, la confondono con un atteggiamento sentimentale e molto emotivo: "Oh, come vorrei che la gente fosse felice! Non riesco a sopportare il pensiero della loro sofferenza." Si sentono così sconvolti dalle miserie altrui che la loro mente si deprime. Ma la vera bodhicitta non ha niente a che fare con uno stato mentale così bloccato e turbato. Al contrario, è uno stato mentale infuso di chiarezza, di semplicità e tolleranza, dotato di serena saggezza e di profonda compassione. Consiste nell'aprire totalmente il nostro cuore, mantenendolo tale il più possibile. Molti si fanno un'altra idea sbagliata quando ascoltano per la prima volta gli insegnamenti su bodhicitta. Poiché è necessario sviluppare appieno il proprio potenziale interiore per beneficiare gli altri in modo più profondo e completo, pensano di non poter fare niente per gli altri fino a quando non saranno diventati dei buddha, degli illuminati. "Prima devo studiare seriamente per molti anni" pensano " e poi potrò iniziare la pratica dell'addestramento mentale. Dopo molto tempo potrò sviluppare la rinuncia e bodhicitta e dopo, in un lontano futuro, quando diventerò illuminato, potrò cominciare a fare del bene agli altri." Un simile atteggiamento è completamente sbagliato; ci stiamo solo reprimendo, adottando un concetto estremamente rigido dello sviluppo della nostra vita spirituale. È solo un ulteriore freno, un'altra fantasia; se crediamo troppo seriamente di riuscire a programmare la vita in questo modo, prima di saperlo, moriremo senza neanche avere iniziato! In realtà, mentre coltiviamo l'amore, la compassione, la saggezza e tutte le altre qualità interiori che conducono all'illuminazione, possiamo anche contemporaneamente essere di aiuto agli altri. Prima di tutto, anche solo vivendo una vita semplice e impegnandoci seriamente a sconfiggere l'atteggiamento egoistico, saremo automaticamente di beneficio. E secondariamente, dato che ogni stadio dello sviluppo spirituale dall'inizio alla fine ha una sua particolare funzione ed efficacia, saremo in grado di aiutare gli altri in base al livello di comprensione che abbiamo raggiunto. Realisticamente parlando, dobbiamo aiutare gli altri sfruttando al massimo le nostre capacità. Pensare di non poter essere d'aiuto finché non saremo illuminati è solo egoismo e ignoranza: tutto ciò riflette una comprensione completamente sbagliata di ciò che significa addestramento spirituale. [...] È importante comprendere che la vera pratica è qualcosa che si fa di momento in momento, di giorno in giorno. Facciamo ciò che possiamo, con il livello di saggezza acquisita e dedicando tutto al bene degli altri. Viviamo semplicemente la nostra vita al meglio delle nostre capacità: questo di per sé sarà di grande beneficio agli altri. Non c'è bisogno di diventare un buddha prima di cominciare ad agire. Lama Thubten Yesce

Tratto da Siddhi, periodico di Buddhismo Mahayana.

Estratto da Lama Yesce, La via del Tantra, Chiara Luce Edizioni 1992.