Bokken: l’arte della spada di legno

La tradizioni delle armi in legno in Giappone era decaduta con l'avanzare delle tecniche di fusione dei metalli e la costruzione delle prime spade, in cui presto i maestri artigiani giapponesi erano diventati molto abili e raffinati. Fu il diffondersi delle scuole (kenjitsu ryu) che permise al bokken una prima importante rivalutazione. Negli allenamenti era pericoloso impugnare una vera spada e spesso anche nelle simulazioni rallentate c'era il rischio di rovinare l'arma o di farsi male. L'alternativa era l'uso di una spada di legno modellata e sagomata, che aveva le stesse caratteristiche di maneggevolezza e somiglianza. Tra i vari tipi di legno a principio si preferì usare la quercia rossa e bianca, un legno ottimale per la durezza e il peso. Furono sempre le scuole a differenziarlo sempre di più, ogni Ryu aveva i suoi metodi e i suoi stili che incidevano anche nella forma e nella fabbricazione dei Bokken. Nel periodo dello Shogun le varie scuole di Kenjitsu verificavano l'efficacia delle loro tecniche in veri e propri duelli con le spade vere (Shinken Shobu). Questa pratica comportava la morte del perdente o, talvolta, di entrambi i contendenti. Furono quindi emanati editti che proibirono lo Shinken Shobu. Fu così che il Bokken rimpiazzò la spada in questi duelli fra le varie scuole. Tuttavia quest'arma, in apparenza non letale e priva di taglio, poteva procurare gravi ferite e in alcuni casi anche la morte. Col tempo il bokken migliorò la sua efficacia fino a diventare un'arma vera e propria, tanto che alcuni samurai finirono col preferirla alla vera spada. Tra questi Myamoto Muschi, noto per aver vinto più di 60 duelli, in alcuni casi affrontò l'avversario usando il bokken anche contro armi reali. La tendenza produsse un'ulteriore irrigidimento delle leggi e anche quest'arma fu vietata e il suo uso ristretto ai Kata (forme di apprendimento figurato). Nei duelli tra scuole fu introdotta una spada fatta da strisce di bambù tenute insieme da legacci di cuoio (shinai), usato anche dal Kendo moderno, che consentiva un certo margine di incolumità. Strumento ideale per la pratica sportiva lo shinai, tuttavia non dà la piena sensazione di una spada vera, per cui i kata di Kendo e la pratica delle armi in Aikido sono ancor oggi eseguiti con il bokken. Il praticante di oggi acquista un bokken commerciale fatto con legni comuni, ma procurarsi o fare un buon bokken è difficile. Conoscenza della tecnica, utilizzo di un ottimo legno, una buona levigatura e una concentrazione di tipo spirituale sono le condizioni indispensabili per la costruzione di un bokken degno di questo nome. E ormai anche in Giappone questa antica arte vive un inesorabile declino e gran parte della produzione è di tipo industriale. Francesco Aleo