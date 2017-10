Bollicine inebrianti

Un team della University of Surrey in Guildford, grazie ad una paio di "drinks parties" aperti a sperimentatori volontari, ha rilevato che le bollicine dello champagne enfatizzano gli effetti inebrianti dell'alcol contenuto nella bevanda. Bevendo uno spumante gasato infatti, la crescita del livello di alcol nel sangue risulta più rapida che non quando non ci sono le fatidiche bollicine. Dopo soli 5 minuti, nei bevitori di spumante gasato si riscontrava una media di 0,54 milligrammi di alcol per millilitro di sangue, mentre nei bevitori di champagne "piatto" se ne rilevava unicamente lo 0,39. La cosa è probabilmente dovuta alla diversa modalità di assimilazione dell'alcol da parte dell'organismo: normalmente l'assimilazione avviene per il 20% nello stomaco e per il restante 80% nell'intestino. Sembra che, in qualche modo, il diossido di carbonio delle bolle velocizzi il passaggio dell'alcol all'intestino e quindi la relativa assimilazione.