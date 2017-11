Bombay Slum

"Dappertutto, gente che dorme per terra - centinaia e centinaia. Distesi e avvolti stretti in coperte, le teste una sull'altra. La loro posa e la rigidezza contraffanno la morte" scriveva Mark Twain nel 1896 in A nocturnal drive through Bombay. Era nello "slum", la città di capanne, di spazi vitali improvvisati tirati su da chi è venuto a lavorare nella megalopoli indiana, o da chi ne è stato sfrattato. Proprio quelle strade nei sobborghi di Bombay sono ripercorse oggi dalla giovane fotografa milanese Albertina d'Urso: donne, uomini, anziani, bambini, ritratti per le strade, in casa, nelle botteghe, nelle periferie desolate… Questo suo primo libro, "Bombay Slum", è un reportage fotografico realizzato nei sobborghi di Bombay. Privo di retorica, vibrante di curiosità, il suo obiettivo coglie i colori della miseria e della povertà, della dignità e della gioia di vivere, che possono coesistere prismaticamente nel brulichio della vita di un popolo. "Nell'arco di un anno a mezzo, in quattro viaggi, negli slum sarò stata tre mesi - ci dice Albertina D'Urso -. Con la macchina fotografica giravo in cerca di volti, sfondi, fermandomi di fronte a uno sguardo". Nello slum. Dopo la mostra a Milano, queste fotografie sono ora raccolte nel libro fotografico "Bombay Slum", arricchito da un intervento di Fabrizio Ferri e da uno di Dominique Lapierre. I proventi dei diritti d'autore vengono donati all'associazione "Vimala" che opera in India - specialmente nei sobborghi di Bombay - per aiutare i bisognosi ad avere una vita dignitosa e un'istruzione tramite adozioni a distanza, cure mediche, costruzione di scuole e case.