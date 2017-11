Bookpreview. A Milano viaggi d’autore

Prendere un libro sul tram gratuitamente, iniziare a leggerlo, assaggiarlo, vedere se ci piace… e poi avere la possibilità di andare a comprarlo? Ora si può! Da lunedì 27 settembre parte a Milano "HOOKS", un'iniziativa che prevede che vengano lasciati dei piccoli libri sulle linee 9 e 14 del tram a completa disposizione dei viaggiatori. BookPreview è il nome tecnico di questi prodotti che sostanzialmente sono libricini che riportano fedelmente le prime pagine dei libri, rispecchiando fedelmente veste grafica e scelte editoriali delle specifiche case editrici. Tutti i pendolari, salendo sul tram 9 e 14 troveranno un espositore di questi nuovi oggetti: letture brevi, a costo zero, dei piccoli assaggini che permettono di capire se il libro piace davvero o no nel tempo di un viaggio. Sul tram si prende un primo contatto con l'opera e poi, se incuriositi, coinvolti e conquistati, si potrà comprare il libro in una delle numerose librerie della città. L'idea dell'iniziativa è venuta a due professionisti milanesi, lettori forti, Max Paleari e Paolo Garberoglio, e sinora è stata accolta positivamente da Atm e dalle case editrici, che entusiaste del progetto, stanno aderendo numerose. Per ora i libri che si trovano negli espositori localizzati accanto all'obliteratrice del 9 e del 14 sono due: "Povera piccina" di Patrick Dennis - pubblicato da Adelphi e "La psichiatra" di Wolf Dorn - pubblicato da Corbaccio. E'previsto refill giornaliero dei primi due BookPreview sei giorni alla settimana per due settimane. Le prossime uscite sono pianificate per l'11 ottobre con "L'occhio dello zar" di Sam Eastland - pubblicato da Il Saggiatore, "Il mondo prima che arrivassi tu" di Giulia Blasi - pubblicato da Mondadori, "West Side-Transilvania" di Johnarks - pubblicato da Edizioni e/o - e "Se la stanza è vuota" di Isabella Bossi Fedrigotti - pubblicato da Longanesi. Sarà bello non vedere più le persone con gli sguardi persi nel vuoto sul tram, ma vedere i loro occhi su un piccolo libro. Ai viaggiatori Atm non si dovrà più solo dire "Buon viaggio", ma anche, e soprattutto, "Buona lettura"!