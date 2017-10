Bookstock Village alla Fiera del Libro

Di più: come uno dei laboratori di futuro dove si preparano e si sperimentano le nuove frontiere del rapporto fra i giovani, l?apprendimento, la lettura, le nuove tecnologie e il territorio. Parola chiave di Bookstock Village 2008 è Sfide. Da bambini, da ragazzi tutto è una sfida. Formarsi un?opinione, affrontare il mondo, imparare a distinguere bello e brutto, buono e cattivo, mi piace e non mi piace. Ma anche la sfida di stare dentro o fuori, l?inclusione e l?esclusione, la legalità e l?illegalità. La sfida è il vero elemento conduttore del processo di crescita. Nel segno delle Sfide, dunque, il ricco programma di incontri, dibattiti, laboratori, spettacoli. Anche quest?anno, Eros Miari cura il programma dedicato ai più piccoli, dalla scuola materna alla media, e Giuseppe Culicchia quello dedicato ai giovani delle scuole superiori fino all?università. Cuore del Bookstock Village è l?Arena, uno spazio da 250 posti che ospita incontri, spettacoli, concerti, premiazioni di concorsi, le finali del torneo di lettura Libri in Gioco, le proposte degli editori, gli appuntamenti dedicati ai sessant?anni della Costituzione italiana. Accanto all?Arena due spazi incontri da 80 posti ciascuno, Book e Stock, che ospitano gli incontri per i più piccoli e le proposte degli editori. Due le librerie, una per i bambini e una per i giovani adulti. Una biblioteca curata dalle Biblioteche Civiche Torinesi. Lo spazio Study in Piemonte dedicato ai giovani di tutto il mondo che hanno scelto di venire a studiare negli Atenei piemontesi. Otto spazi laboratorio: Nati per leggere, Illustrazioni, Multimedia, Arte, Verde, Scrittura, Cinema, Biblioteca. Lo spazio della Poesia Dorsale, dove i dorsi dei libri diventano versi. Quattro mostre dedicate ai più giovani. I progetti del Ministero della pubblica Istruzione, Fondazione Eni Enrico Mattei, Museo A come Ambiente, Casa Oz, Nati per leggere Piemonte. E l?angolo della «letteratura disegnata» a Torino Comics. Il futuro è una sfida, bellezza! Gli incontri pensati per i giovani dalle superiori in su ? ma aperti come sempre a tutti... ? ruotano intorno alla parola Sfida. La sfida rappresentata dal nostro futuro, innanzitutto, dal punto di vista dei mutamenti climatici e dell?emergenza ecologica ed energetica. Per questo motivo, grazie alla collaborazione con LifeGate, il Bookstock Village sarà un evento a Impatto Zero: in Costa Rica verranno piantati gli alberi che compenseranno i costi ambientali di questi cinque giorni di incontri con gli autori e laboratori con gli studenti, più la finale di Libri in Gioco e le serate a metà fra musica e letteratura. Ma le sfide affrontate dal Bookstock Village sono molteplici. E dunque oltre al tema del nostro rapporto con la natura, indagato negli incontri con Andrea De Carlo e Greenpeace, Mario Tozzi e Simone Molteni di LifeGate, Mauro Corona ed Edoardo Raspelli, si approfondirà quella sfida che è la scuola nell?Italia di oggi, discutendo di inclusione ed esclusione, con Eraldo Affinati e Gianfranco Bettin. Di formazione discuteranno Roberto Alajmo e Corrado Orrico. Marginalità e periferie verranno esplorate da Oliviero Beha e Walter Siti. Con Paolo Giordano e Pierre-Alain Croset parleremo invece di ricerca, ma anche di politiche urbanistiche. Le città di domani saranno al centro dell?incontro fra Bruce Sterling e Fabio Zucchella. Con Ugo Gregoretti e Francesca Comencini riscopriremo che in Italia gli operai esistono ancora. La sfida costituita dalle differenze ci verrà raccontata da Tiziana Nasi e Suor Giuliana Galli. La Generazione Low-Cost alle prese con la sfida di mettere su famiglia e pagare un mutuo verrà psicanalizzata da Camila Raznovic e Francesco Gungui. Della sfida di crescere in un Paese che proprio normale non è, ci diranno Diego Da Silva e Mattia Signorini. Ma come siamo cambiati dall?epoca del Boom? Ce lo racconteranno Linus e Andrea Bajani. E a proposito di narrazioni: è possibile suonare libri e leggere dischi? Lo scopriremo con Manuel Agnelli e Flavio Soriga. Ma in una Fiera intitolata alla Bellezza, non poteva mancare un dialogo fra Milo Manara e Maurizio Ferraris. Oltre che dal curatore Giuseppe Culicchia, gli incontri del Bookstock Village saranno presentati e condotti da Mao e da Daria Bignardi, Stas Gawronski e Vincenzo Mollica, senza dimenticare amici della Fiera come Alberto Barbera, Piero Bianucci e Paolo Verri. Ma non è tutto. Perché la sera il palco del Bookstock Village sarà teatro di reading e serate musicali. Venerdì 9 con gli autori di Adotta uno scrittore e le loro letture del cuore. Sabato 10 con i Marlene Kuntz, domenica 11 con Manuel Agnelli, lunedì 12 con i Righeira. Bambini e ragazzi: le "sfide" al Bookstock Village Bello, brutto e altre sfide è il motivo conduttore dell?area che la Fiera del Libro 2008 dedica ai lettori da zero a vent?anni, e di un programma che si rivolge al pubblico giovanile nelle sue diverse età: infanzia, adolescenza, giovinezza. Si comincia dalla sfida per eccellenza: Libri in gioco, il torneo di lettura per classi quarte e quinte della scuola primaria e per quelle della scuola secondaria di primo grado, che da 7 anni infiamma migliaia di giovani lettori di tutta Italia. Anche quest?anno i numeri parlano di più di 10.000 lettori, 500 classi e 120 libri per la fase on-line, 12 classi qualificate alla fase finale, provenienti da Puglia e Lombardia, Emilia e Trentino, Marche e Friuli. Un giro d?Italia della lettura che si concluderà a Torino nell?Arena del Bookstock Village. Conducono Eros Miari e Anna Parola. Si continua con la festa al Bookstock Village, domenica 11 maggio, per la classe vincitrice di Playbook: la prima classificata sulle 145 di tutta Italia che hanno partecipato nei mesi scorsi al gioco letterario on line per i giovani da 14 a 20 anni, e che sarà ospite della Fiera. Il gioco è ideato da Luca Scarlini. La classe vincitrice sarà proclamata il 21 aprile e si porterà a casa un gruzzolo in buoni-libro. Altra sfida in gioco per Loredana Frescura, che incontra in un game letterario i suoi lettori e le sue lettrici adolescenti. Book e Stock: la sfida della lettura. La prima sfida che affronteranno i tanti autori ospiti degli spazi incontri Book e Stock sarà naturalmente quella di avvincere i ragazzi con la presentazione e la lettura delle proprie pagine, ma anche illustrando il senso e le ragioni delle loro sfide letterarie. A partire da Vichi De Marchi, in Fiera come scrittrice ma anche come portavoce in Italia del Programma Alimentare Mondiale dell?Onu. Il suo libro è anche un?iniziativa di solidarietà contro la fame nel mondo: una sfida contro l?indifferenza. Stare dentro o stare fuori è uno dei grandi temi legati alla crescita: dentro o fuori dal gruppo? Inclusi o esclusi? Conformisti o ribelli? Protagonisti o comparse? Su queste sfide si interrogano Bruno Tognolini e Luigi Garlando, il primo investigando i risvolti di un possibile futuro in cui tecnologia e tradizione si incontrano, il secondo affrontando il tema dell?impegno civile in un difficile presente. Altro tema caldo è quello della sfida per la vittoria e il successo: tra tanti vincitori, però, ci sarà pure qualcuno che riuscirà ad accettare di perdere? Ne parlano Vinicio Ongini e Darwin Pastorin, che dialogano sul senso della sfida per eccellenza: quella sportiva. Una sfida all?insegna del sapere e dell?originalità è quella proposta da Claire Didier e Roland Garrigue che offrono una lettura enciclopedica del mondo visto attraverso i buchi: un modo divertente e sorprendente di leggere la scienza. Poi c?è la sfida del coraggio, che si fa con gli altri e con sé stessi: per dimostrare di essere grandi e di essere capaci, per la conquista della stima di sé. A parlarne, al pubblico dei genitori e degli educatori e a chiunque sia impegnato nella sfida educativa, sarà Domenico Barrilà, psicoterapeuta e oggi anche autore di un prezioso volume per bambini sul coraggio di essere coraggiosi. In questi stessi spazi anche gli incontri dedicati al paese ospite della Fiera, Israele, che vedranno protagonista Nava Semel, grande scrittrice israeliana per l?infanzia e l?adolescenza, impegnata a raccontare le sue storie e il suo paese ai bambini e ai ragazzi. Laboratori: la sfida continua? E continua con pennelli e matite colorate nello spazio del Laboratorio Illustrazioni. Ospiti come Stephanie Blake, Alessandro Sanna, Anna Curti e Olivier Tallec, presteranno il loro talento a raffigurare le piccole grandi sfide della prima infanzia, come quella tra grandi e piccoli, bello e brutto, buono e cattivo. Sfide solo in apparenza piccine: è grazie agli albi illustrati di questi autori, infatti, e alle microsfide quotidiane che vi sono rappresentate che i piccoli lettori iniziano l?apprendistato per conquistarsi i gradi da grandi. Lo spazio sarà poi impreziosito dalla presenza di illustratrici come Roberta Angaramo, Anna Laura Cantone ed Eva Montanari, che proporranno i laboratori progettati come complemento alla mostra di illustrazioni Le immagini della Fantasia. Un vero e proprio nido delle storie è quello che aspetta i più piccini nello spazio del Laboratorio Nati per Leggere, dedicato alla lettura e alla narrazione. Storie per sorridere e per sognare, a cura dei Laboratori di lettura della Città di Torino, Iter, Associazione Bonaventura e La Cooperativa Naftali ? Codess cultura. La sfida ambientale è protagonista nel Laboratoro Verde: si legge, si discute, si disegna e si lavora con materiali diversi a proposito di energia e ambienti naturali, di fonti alternative e riciclaggio. Tra gli ospiti dello spazio: Simona Cerrato, Emanuela Bussolati, Guia Risari, e le attività curate da Museo A come Ambiente, Emergency, Medici Senza Frontiere. E ancora, il Laboratorio d?arte, con le proposte fra letture, segni, giochi e colori dei Dipartimenti Educativi del Castello di Rivoli ? Museo d?arte Contemporanea, della Fondazione Merz Torino, dei Musei di Nervi, di Cittadellarte - Fondazione Pistoletto e di Modidi - Museo dei bambini di Udine. Il Laboratorio Scrittura, dove le sfide letterarie proposte dalla Scuola Holden e dai suoi insegnanti, si alternano a quelle dedicate al fumetto proposte dalla redazione di Topolino e a quelle di Torino Poesia. Nel Laboratorio Multimedia la sfida proposta è quella tecnologica e comunicativa. Qui si rinnovano le sfide dei giochi letterari Playbook e Esercizi di memoria, e quelle di Geronimo!, il gioco-programma per disegnare fumetti, curate da Ars Media. Fotografia, montaggio, sceneggiatura, doppiaggio e molte altre sono le proposte offerte nel Laboratorio Cinema e presentate dal Museo Nazionale del Cinema e Ods (Operatori Doppiaggio e Spettacolo). Nello stesso spazio, Aiace-Sottodiciotto Filmfestival e i ragazzi del Liceo Ariosto di Ferrara, presentano il Ciclo Teenvision: cinque incontri in cui altrettanti scrittori (Paolo Colagrande, Andrej Longo, Alon Altaras, Giuseppe Culicchia, Andrea Bajani), dialogano con il pubblico sulle rappresentazioni e l?immaginario dei giovani d?oggi, in riferimento al tema inclusione/esclusione. Strumento di confronto un montaggio di sequenze a tema, che proporrà estratti di cortometraggi realizzati dai giovani filmmaker selezionati per il Concorso di Sottodiciotto Filmfestival (lo sguardo dei giovani sul tema affrontato) e spezzoni di film, realizzati da registi affermati (lo sguardo degli adulti). Lezioni di scrittura e incontri con scrittori, letture e pagine al volo e tanti incontri di poesia dorsale, per comporre versi e sculture poetiche utilizzando i titoli dei libri, sono infine offerti nello spazio del Laboratorio Biblioteca. Spettacoli. Il sabato e la domenica è il momento anche per i bambini e le loro famiglie di assistere a spettacoli a loro dedicati. Si comincia sabato sera, con Pier Francesco Poggi, attore, autore teatrale e cabarettista che interpreta in modo ironico le canzoni popolari di Grillo, bel grillo. Tocca poi ai personaggi più amati dai bambini - Topolino, Geronimo Stilton, Giulio Coniglio - protagonisti di incontri in festa. La Costituzione in sette parole Che senso ha, oggi, parlare dei simboli, dei valori, dei sentimenti che hanno unito i primi 556 deputati e deputate italiani del dopoguerra ad approvare il testo definitivo degli articoli della Costituzione della Repubblica, nata dal referendum del 2 giugno 1946, promulgata il 27 dicembre 1947 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1948? D?intesa con l?Assessorato all?Università e alla Ricerca della Regione Piemonte, ispirandoci alla bellezza, tema generale della Fiera del Libro 2008, la Fiera rintraccia nella Costituzione il lessico famigliare ancora modernissimo, che ne costituisce il valore politico, l?incisività della struttura linguistica di cui Tullio De Mauro scrive nel testo Il linguaggio della Costituzione. Il testo della Costituzione ? ha rilevato De Mauro - raccoglie 9.369 parole ed è costituito da 7.000 vocaboli, di cui almeno 2.000 possono essere considerati di «massima frequenza» nei testi scritti e parlati dagli italiani. Chi scrisse la Costituzione, infatti, si pose l?obiettivo di raggiungere l?intera popolazione italiana di allora, in possesso a malapena della licenza media: un dato che oggi farebbe la felicità di qualsiasi «creativo» perché raggiunge all?incirca il 90% della popolazione. La Fiera ha scelto così di lavorare sulle parole della Costituzione, individuandone sette nella prima sezione, dedicata ai Principi Fondamentali. Ognuna di esse sarà raccontata da due voci, una più «istituzionale» e una più immediatamente familiare al pubblico di giovani, studenti e universitari che frequentano la Fiera. Tullio De Mauro e Alessandro Bergonzoni introdurranno la parola Costituzione. Su Democrazia si confronteranno il costituzionalista Gustavo Zagrebelsky e il direttore di Mondadori Libri Gian Arturo Ferrari; su Solidarietà il chirurgo Mauro Salizzoni e don Piero Gallo della parrocchia di San Salvario a Torino; su Bandiera il fotografo Oliviero Toscani e il generale Fabio Mini; su Lavoro l?ex presidente della Camera Fausto Bertinotti e l?editorialista Piero Ostellino; su Identità il priore di Bose Enzo Bianchi e il sociologo Aldo Bonomi. Alle sei parole dedicate agli adulti si aggiunge un incontro per i bambini in cui, sotto la guida di Roberto Denti ? libraio e grande esperto di letteratura per l?infanzia ? le voci di Teresa Buongiorno, Roberto Piumini e Della Passarelli spiegheranno la parola Repubblica, presente nei libri che loro stessi hanno dedicato alla Costituzione Italiana. Un ciclo di incontri affinché questa «Bibbia laica» - felice definizione del presidente Carlo Azeglio Ciampi - abbia il colore e il suono dell?Italia contemporanea. La "poesia dorsale" È già annunciata come una delle novità più curiose e attese della Fiera 2008. Avete mai pensato che si possa comporre una poesia unendo in una successione di senso compiuto i titoli dei libri affacciati sullo scaffale? Una poesia sul filo dei dorsi dei libri, una Poesia Dorsale. Facciamo un esempio: «Il bacio / uno come tanti / autentico assassinio / d?amore e di poesia», poesia dorsale creata con quattro libri diversi: Il bacio di Alain Montandon (Baldini Castoldi Dalai), Uno come tanti di Daniela Mercuri (Sovera), Autentico assassinio di Maurizio Pettini (Nottetempo) e D?amore e di poesia di Elizabeth Barrett e Robert Browning (Archinto). Comporre una Poesia Dorsale significa unire passioni diverse come la letteratura, la poesia e la fotografia. Significa cercare fra i libri di casa (in libreria, in biblioteca, nei mercatini...) quello con il titolo più adatto da abbinare ad altri seguendo il corso di un pensiero. Significa infine che, sovrapponendo i dorsi, tutto questo prende vita in una fotografica unica e irripe