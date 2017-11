Il grande boom dell’energia solare. La rivoluzione energetica è oggi più vicina

Nel 2020 più di un quarto (26 per cento) dell'energia mondiale proverrà da fonti rinnovabili. Lo ha rilevato l'ultimo rapporto dell'Aie (Agenzia internazionale dell'energia), che riporta come solo nel 2014, il 22 per cento di tutta l'energia utilizzata a livello globale provenisse da fonti rinnovabili, come solare, eolico, idroelettrico. Una crescita esponenziale, grazie agli investimenti nel settore, alla riduzione dei costi delle tecnologie e agli investimenti in particolare di Paesi come la Cina. O come accade in Marocco, dove sorgerà uno degli impianti fotovoltaici a concentrazione più grandi al mondo, capace di produrre una volta ultimato, 580 MW di energia elettrica. Un terzo di tutta l'energia necessaria al Paese nordafricano. Un vero e proprio boom quello del solare. Come confermato dallo studio “The great solar boom: a global perspective into the far reaching impact of an unexpected energy revolution” e pubblicato su Energy Science and Engineering. “Lo studio spiega come l’energia solare sia un’alternativa ormai pronta per una grande transizione energetica che consenta di conciliare crescita dell’economia globale e risanamento ambientale, di risolvere il dilemma fra possibile carenza di petrolio, aumento dei costi di estrazione degli idrocarburi e crescita della popolazione, che in passato aveva portato i prezzi su livelli insopportabili per molte economie”, racconta Francesco Meneguzzo autore dello studio e ricercatore dell’Ibimet Cnr di Firenze.