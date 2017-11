Born to run (con Obama)

Oggi negli Stati Uniti è Election Day. Dopo una (estenuante) campagna elettorale durata 18 mesi, quando in Italia sarà ormai notte inoltrata, tutti i seggi saranno chiusi e domani si saprà chi è il Presidente degli Stati Uniti dei prossimi quattro anni. Ieri, i due candidati alla Casa Bianca Romney e Obama si sono rivolti per l'ultima volta ai propri elettori: Obama ha scelto la città di Des Moines in Iowa, laddove era iniziata la sua corsa nel 2008. Ma Obama sul palco non era da solo: al suo fianco la sempre presente moglie Michelle e… Bruce Springsteen. Il cantautore simbolo dell'America impegnata e desiderosa di cambiamento, infatti, ha accompagnato Barack Obama nei comizi finali nell'ultimo giorno prima dell'elezioni. La leggenda del rock dal palco ha anche ironizzato sulle capacità canore di Obama, ricordando l'episodio in cui il presidente tentò di intonare Let's stay together a una raccolta fondi a New York: "penso abbia ambizioni musicali, per questo voglio che rimanga altri quattro anni alla Casa Bianca. Non ho bisogno di concorrenza", ha detto il Boss. Come nel 2008, anche in questa campagna elettorale, molti altri musicisti hanno appoggiato il candidato democratico: da Lady Gaga a Jay-Z, da Crosby, Stills and Nash a The National, da Moby a Michael Franti, fino ad arrivare a Win Butler, di origini canadesi ma cittadino statunitense e frontman degli Arcade Fire (che, tra l'altro, sono attualmente al lavoro sul prossimo album). Butler sul blog 90 Days, 90 Reasons (piattaforma in cui varie personalità americane spiegano perché bisognerebbe scegliere Obama) ha pubblicato uno scritto nel quale si è concentrato sulle doti di grande comunicatore di Barack Obama: "è probabilmente il più grande Presidente dei tempi moderni, in quanto in grado di comunicare direttamente con le popolazioni straniere. Ha anche cambiato il modo in cui il governo parla direttamente ai suoi cittadini riguardo al mondo là fuori" aggiungendo "Voglio altri quattro anni di canadesi a cui piacciono gli americani".