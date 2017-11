Borse di studio al popolo dei SAN

Oggi non sopravvivono più di 90.000 San: meglio noti come Boscimani, i rappresentanti dell'etnia più antica dell'Africa meridionale, che da due secoli vive nell'emarginazione, attraversano una travagliata transizione verso la modernità. Tramite coraggiosi progetti di ecoturismo, di produzione artistica e artigianale e di registrazione del patrimonio culturale, i San mirano oggi a rendere economicamente indipendenti le proprie comunità superstiti. Le loro attività sono coordinate in loco dal Gruppo di Lavoro delle Minoranze Indigene dell'Africa Australe (Wimsa), un network rappresentativo a cui hanno dato vita nel 1996. Al fine di autogestire con professionalità i propri progetti di sviluppo e trasmettere alle nuove generazioni i dialetti che rischiano di scomparire, alcuni San stanno affrontando, per la prima volta nella storia, gli studi superiori nei propri paesi di origine (Namibia, Sud Africa, Botswana). La maggior parte dei San non riesce a completare nemmeno il ciclo scolastico di base e quindi ogni studente in grado di portare a compimento il proprio percorso di studi costituisce un passo verso l'affrancamento di questa etnia: un richiamo autorevole che, per la prima volta, verrà ascoltato dai governi della regione. Le comunità San possiedono scarse fonti di sostentamento; l'ente Wimsa si è impegnato a reperire finanziatori all'estero che possano tramutare in realtà il sogno di andare al college o all'università. Una risposta è arrivata dall'Italia... Una risposta è arrivata dall'Italia e, grazie alla campagna 'Progetto African Heritage', nel 2004, l'amministrazione della Provincia di Padova, in seguito all'interessamento dell'assessore ai Servizi Sociali e Culturali dr.ssa Vera Slepoj, ha approvato il finanziamento di due borse di studio, di tre anni cadauna, per gli studenti San iscritti al College of Education di Windhoek (Namibia). Gli studenti sostenuti da 'Progetto African Heritage' sono tra i primi ragazzi boscimani della storia iscritti ai corsi di formazione superiore della durata di tre o quattro anni. Sedekias Eiseb, trentenne San del gruppo degli Hai'om proveniente dalla Namibia, studia per diventare un punto di riferimento, un modello per gli studenti San affinché comprendano quanto importante sia completare la propria educazione ed essere orgogliosi del patrimonio culturale d'origine. Infatti, i giovani San, a scuola, nascondono ancora la propria identità etnica perché sono stati a lungo indotti a vergognarsene. Questo è il retaggio di duecento anni di storia che hanno quasi cancellato il popolo più antico dell'Africa. Ogni insegnante San avrà, quindi, un forte impatto positivo sulle comunità di origine presso le quali svolgerà la sua opera educativa. Elizabeth Naoadoës, ventenne del gruppo boscimane Nharo del Botswana centrale, studia per qualificarsi nella cura e nello sviluppo della prima infanzia emarginata. Ogni coraggioso studente Boscimane su cui si investe oggi, porterà beneficio alla sua comunità di appartenenza: diverrà un insegnante per i bambini boscimani, un conservatore delle antiche lingue boscimani, un gestore di strutture turistiche costruite dai boscimani dove sopravvive, tramite l'ecoturismo, il loro profondo legame con il territorio". Il mio sogno sarebbe quello di ospitare in Italia Sedekias e gli altri studenti che finanziamo, quando e se vorranno farci visita, per dare testimonianza del lavoro fatto insieme e del fatto che sono loro stessi a richiedere un cambiamento e un riconoscimento quali individui appartenenti ad un popolo rivolto al futuro e non inesorabilmente ancorato al passato. Silvana Olivo fondatrice dell'Associazione Heritage Immagine: Arte contemporanea San, "Hunting Birds" - T. Kaashe.