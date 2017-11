Bowling for Columbine di Michael Moore

Questo l'episodio di cronaca da cui il regista Michael Moore parte per cercare di trovare una risposta agli oltre undicimila morti per arma da fuoco ogni anno negli Stati Uniti. Premio Oscar nel 2003 come miglior documentario e insignito a Cannes del premio speciale "55° Anniversario", il film indaga sull'ossessione degli americani per le armi, ossessione che sarebbe indotta sia dalla facilità di reperimento delle armi (Moore apre un conto corrente in banca e gli viene regalato un fucile...) sia, in particolar modo, dai mezzi di informazione: la diffusione di notizie distorte in virtù di un'audience più alto, aumenterebbe la paura dei cittadini americani e il loro conseguente ricorrere alle armi per difendersi. Nel vicino Canada, invece, dove pure ogni famiglia possiede un fucile, ma dove la porta di casa è sempre aperta, gli omicidi sarebbero nella media europea. Sotto accusa anche la National Rifle Association, la lobby di fabbricanti d'armi che promuove la diffusione delle armi in ambito domestico. La presiede l'ormai anziano mito di Hollywood Charlton Heston, cui Moore fa visita chiedendogli di ritrattare il suo impegno nella promozione della cultura delle armi. La richiesta è accompagnata dalla foto di una delle bambine uccise a Flint da un coetaneo di sei anni che aveva preso la pistola dello zio. Heston si rifiuta di guardare la foto e dopo aver ribadito il diritto di possedere armi che la costituzione americana garantisce a ogni cittadino, si alza e si allontana... Diversa la risposta del rocker Marilyn Manson, cui Moore chiede cosa direbbe ai due autori della strage nella scuola: "Niente. Ascolterei quello che loro hanno da dire, cosa che nessuno ha fatto". < body>Laura Vascellari