Brand name stories. Storia dei marchi

Ogni marchio è presentato come un piccolo romanzo. C'è la sua storia, che a volte affonda le radici nel pionierismo di un'impresa artigiana, a volte invece nelle ricerche di scienziati e semiologi. Ci sono i suoi suoni, analizzati con minuziosi appunti fonetici e notazioni linguistiche. Ci sono i colori, le forme, i segnali che ha lanciato nel corso della storia industriale del nostro Paese, del mondo occidentale, ai cittadini del mondo. Ci sono le lettere e la parole, che diventano talmente forti da sostituirsi ai nomi comuni originali, tanto che oggi diciamo "passami un kleenex" o "metti lo scotch"... C'è l'evoluzione del marchio, che rispecchia naturalmente i gusti e la sensibilità dei compratori, in tutte le epoche. Segue ogni capitolo un'ottima documentazione fotografica (date un'occhiata alla fotogallery), frutto di una ricerca iconografica stabiliante. Sfogliando le pagine, ritroviamo campagne pubblicitarie della nostra infanzia, prodotti, spot, fotogrammi comparati del film della società. Si tratta di marchi, e perciò, qualcuno potrebbe arguire, di cose superficiali. Ciò che sorprende, nel libro, è proprio invece la profondità dell'indagine, degli aspetti esplorati, nascosti nelle pieghe della storia, nelle pagine dei registri, nei risvolti delle intuizioni di grandi industriali e di piccoli inventori - alcuni dei quali non avrebbero mai immaginato di veder proiettati, magari un secolo dopo, il loro nome, il loro marchio, la loro idea… in tutto il mondo. Ah, "Apple" si chiama così perché la "mela" è una cosa semplice, facile, connessa anche con la tentazione, ed è simbolo di una celebre intuizione: il primo logo raffigurava Newton seduto sotto il famoso melo mente riflette sulla gravità. E la mela è morsicata perché in inglese morso si dice "bite", omofono di "byte"... Perché andare in libreria? Perché le storie di successo insegnano sempre qualcosa. Specialmente se sono raccontate bene.