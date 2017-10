Brian Eno e il Lungo Presente

Alla manifestazione ha partecipato anche il padre della musica ambient Brian Eno, che ha presentato a Palazzo Ruspoli "Presentism. Time and Space in The Long Now", un'istallazione generativa di simmetrie visive e sonore. Intervistato da Massimo Andreozzi de lasituazione, Brian Eno ha colto l'occasione per parlare di The Long Now, un'interessante fondazione della quale è socio fondatore.