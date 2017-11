Brigate nonni

In un futuro prossimo Milano, caduta nell'incuria più totale, è completamente degradata e costellata da un insieme di suk metropolitani e baracche. Ai cittadini non spetta più nulla, non sono tutelati, non ci sono i fondi per pagare i servizi pubblici previdenziali, sanitari e di sicurezza. Non rimane che uno strumento: la rivoluzione. Così, un gruppo di anziani si riunisce sotto il comando di Vincent, tassista abusivo appassionato di semiotica che manda messaggi in codice dalla "saltarola", un gioco molto comune a Milano, ma anche un modo di comunicare attraverso messaggi elettronici. La palestra di saltarola è infatti un'enorme macchina per scrivere, dal soffitto pendono maniglie corrispondenti a numeri o lettere: saltando si afferra una maniglia e si digita una lettera del messaggio che viene inviato sui cosmy, i dispositivi elettronici. Il gruppo esecutivo aspetta i suoi messaggi, per decifrarli e muoversi nelle varie attività della banda Brigate Nonni- frangia della Stella del Mattino. Le Brigate Nonni sono il gruppo rivoluzionario meglio organizzato tra quelli sviluppati in Italia, formato da uomini e donne in pensione a cui in seguito si sono aggiunti disperati e vagabondi. Quella che stanno preparando è la grande operazione di primavera, quella che li riscatterà, che riporterà il bene pubblico ai cittadini, che condannerà corrotti e disonesti. Riuscirà la nostra banda di nonni a portare a termine la missione? Un libro divertente. Ma vedrete, il riso sarà, come si suol dire, "amaro". La situazione catastrofica descritta da Speroni non è così lontana da quella in cui il nostro paese versa in questo periodo. Si ride, leggendo, perché sembra tutto così grottesco, esagerato. Ma inevitabilmente, staccando gli occhi dalla pagina, si pensa al grottesco delle situazioni reali che viviamo ogni giorno. E il sorriso, puff… sparisce.