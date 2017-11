Brocche, filtri, rubinetti e bottiglie. Cosa succede all’acqua

"Inutili", "dannose", "pericolose"? Tra brocche filtranti, acquedotti, acque minerali e impianti a osmosi inversa, ripercorriamo i percorsi dell'acqua, dalle fonti al nostro bicchiere, a tavola. Cosa succede all'acqua... dal rubinetto di casa La procura di Torino ha affidato l'incarico di analizzare l'acqua filtrata dalle tre più vendute brocche filtranti a Ivo Pavan, docente dell'Università di Torino. Secondo il consulente, le caraffe filtranti non migliorano l'acqua del rubinetto, già "perfetta" così com'è. E' vero che l'acqua di rubinetto può contenere residui del disinfettante impiegato per renderla più sicura, il cloro. E' controllata più di frequente e con criteri più stringenti rispetto a quella in bottiglia, ma in alcune zone d'Italia non ha un buon sapore, ha cattivo odore, è calcarea e potrebbe passare attraverso tubature vetuste e rugginose. Il difetto più comune delle acque d'acquedotto italiane è il sapore di cloro. E' dovuto alla necessaria disinfezione degli impianti. Ma il cloro è un gas. Lasciando per due ore l'acqua in una brocca aperta, in frigorifero, e si volatilizza. Il calcare si scioglie con una fettina di limone. Cosa succede all'acqua... nella brocca filtrante Il filtro a carboni attivi riduce calcare, metalli e cloro, ma impoverisce l'acqua. Non è "dannosa", non è "velenosa", ma è certamente impoverita. In natura, nessuno beve acqua distillata. Dopo il trattamento i valori di calcio e magnesio si abbassano notevolmente. Tuttavia, nelle avvertenze delle caraffe è scritto che non devono essere usate con acque che hanno durezza inferiore ai 19 gradi francesi, altrimenti si perdono quasi del tutto i sali minerali. Dalle analisi, oltre a minime quantità di sodio e potassio, risultano elementi di cui prima non c'era traccia, come l'ammonio o l'argento che serve per abbassare la carica batterica. L'acqua risulta lievemente più acida: il ph iniziale di 7,65 dopo il passaggio in una caraffa risulta da 6 a 5,92. Tuttavia, nota il perito, c'è anche "un buon abbattimento della carica batterica". Già nel 2007 Altroconsumo scriveva che "l'utilizzo della brocca per filtrare l'acqua del rubinetto è praticamente inutile non solo quando le sostanze indesiderate sono del tutto assenti nell'acqua di partenza, ma anche quando sono presenti in tracce". Cosa succede all'acqua... nell'impianto a osmosi inversa Gli impianti a osmosi inversa "forzano" l'acqua che passa attraverso membrane molto selettive: rimuovono per affinità chimica (non per forza meccanica) diverse sostanze indesiderabili, calcio, metalli, pesticidi. Perciò hanno bisogno di un'alimentazione a corrente: l'acqua da sola non passa su e giù una membrana. Cosa succede all'acqua... in bottiglia L'Italia è il primo paese al mondo per consumo di acqua minerale in bottiglia: ogni italiano ne beve all'anno 190 litri, spendendo in media quasi 300 euro. Il giro d'affari annuo è intorno ai 2,25 miliardi di euro, 1/4 dei quali reinvestiti in pubblicità. I limiti di alcuni contaminanti sono un po' più accondiscendenti per le acque minerali rispetto a quelle d'acquedotto. Inoltre, le etichette possono omettere alcune voci "scomode" (fluoro e fluoruri, o metalli pesanti indicatori dell'inquinamento dell'acqua). Ma molte acque minerali provengono da zone incontaminate, non hanno nitrati, o vantano proprietà peculiari grazie al complesso dei loro sali minerali. Liscia, gassata o... nella brocca? L'acqua di rubinetto, anche delle città, è più buona di quello che si pensa (lo confermano, anno dopo anno, inchieste e prelievi in tutta Italia), e costa poco. Se si vuole ridurre istantaneamente il cloro, la si può mettere nelle brocche filtranti. Oppure, per avere sempre acqua corrente demineralizzata, acquistare un impianto domestico a osmosi inversa. E ogni tanto, a casa o quando si è fuori, anche concedersi un bicchiere d'acqua cristallina, una "cara" bevuta di acqua minerale d'alta quota, con un basso residuo fisso e zero nitrati... si può fare senza sensi di colpa. Forse la miglior soluzione, per noi e per il nostro portafoglio, è berne un po' e un po'.