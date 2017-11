BSE: casi, indizi e sospetti

BSE: Il 18 ottobre il Ministero della Salute annuncia "bovino non negativo in un allevamento di Bolzano", una bovina femmina di cinque anni di razza Bruna. Il 17 ottobre: "bovina non negativa in un allevamento in Friuli", una bovina femmina di sei anni di razza pezzata nera, proveniente da un allevamento della provincia di Udine. Lo stesso giorno, il 17, l'istituto zooprofilattico di Torino ha annunciato la positività di un bovino proveniente da un allevamento di Vercelli. In Italia affiorano nuovi casi di infezione da encefalopatia spongiforme bovina, mentre in Europa le indagini fanno emergere nuovi sviluppi. In Inghilterra la Food Standard Agency ha trovato "BSE infectivity" nelle tonsille delle mucche. Mentre è stato trovato midollo spinale (una parte "SRM - specified risk material" a rischio BSE) in carne proveniente dalla Germania. La scoperta è avveuta durante un controllo operato su 182 carcasse dal Meat Hygiene Service (MHS) inglese l'11 ottobre a Eastbourne. Pare essere il tredicesimo caso di ritrovamento di carne SRM proveniente dalla Germania. La Food Standard Agency inglese aveva già segnalato il problema alla Commissione europea, che avrebbe inviato istruzioni a tutti gli stati membri per assicurarsi che tutto il midollo spinale degli animali macellati venga rimosso e immdiatamente "messo in sicurezza" in quanto materiale a rischio biologico. Solo in seguito le carcasse possono essere destinate... a consumo umano...