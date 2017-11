Mucca pazza” e altri scandali alimentari…

Approssimativamente un terzo dell'export di carne tra i vari paesi del mondo - carni rosse e pollame - cioè circa 6 milioni di tonnellate - è calato nel mercato globale. Le cause sono tutte da ricercare nei ricorrenti scandali alimentari, dalle epidemie di malattie degli animali che hano sconvolto il mondo, dalla BSE-"mucca pazza", alle "influenze dei polli" asiatiche, agli episodi di carni e pollame alla diossina che si registrano dal dieci anni a questa parte. La stima è della FAO - UN Food and Agriculture Organization. Sono le condizioni degli allevamenti intensivi, in America, in Europa, in Asia, che favoriscono lo svilupparsi di malattie, di queste emergenze. Concentrazioni di animali in condizioni igieniche insostenibili, allevati con metodi artificiali, con antibiotici, forzature, costrizioni.