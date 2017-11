Buchi neri? No, bolle

La nuova ipotesi porta la firma autorevole di Emil Mottola, ricercatore al laboratorio nazionale di Los Alamos. Insieme al suo collega Pawel Mazur dell'Università del Sud Carolina, Mottola ha addirittura coniato un nuovo nome per quelle che secondo lui sarebbero una sorta di bolle vuote circondate da una nuova forma di materia, estremamente durevole e mai riscontrata sulla terra, ribattezzandole Gravastar (acronimo per GRAvitational VAcuum STAR). La nuova ipotesi rivoluzionerebbe la tradizionale teoria fisica, secondo la quale un buco nero non sarebbe altro che il prodotto di una stella morente collassata su se stessa, e trasformata in una piccolissima frazione di materia talmente densa e in grado di generare un campo gravitazionale così intenso da impedire perfino alla luce di sfuggirne. Secondo Mottola e Mazur, invece, proprio l'intensità delle forze presenti nella stella morente arriverebbe a generare una forma del tutto nuova di materia, simile a quella recentemente osservata in laboratorio e definita condensato di Bose-Einstein. Gli scienziati stanno studiando con interesse le curiose proprietà di questo tipo di materia, che può essere ottenuta sulla terra portando gli atomi ad una temperatura vicina allo zero assoluto, ossia al punto in cui tutti gli atomi si fonderebbero in una nuova forma di materia - i fisici parlano di "blob" - detta super atomo. Secondo gli studiosi americani, anche la materia che compone la stella morente raggiungerebbe un punto di non ritorno - trasformandosi in una nuova forma di materia simile al condensato, un guscio ultra sottile, scuro e praticamente indistruttibile che racchiude al proprio interno una sterminata energia: "si formerebbe così una specie di bolla, capace di inglobare nella propria superficie qualunque corpo si trovi nelle vicinanze, e al tempo stesso di emettere grandi quantità di energia", spiegano gli scienziati. Per quanto difficile da interpretare - all'interno della bolla gli stessi concetti di spazio e tempo richiederebbero una nuova definizione - la teoria di Mottola e Mazur risolve alcuni dei dubbi sollevati dalla "classica" teoria dei buchi neri. Ma ne solleva altri ben più inquietanti: "Forse", avvertono i due scienziati, che stanno continuando ad approfondire le loro teorie , "l'intero universo come noi lo conosciamo potrebbe non essere altro che l'interno di una Gravastar". Abigaille Barneschi