Budo antico

Il termine Ko Budo (antica via della guerra) rappresenta "la via marziale" che si esprime nelle diverse arti marziali o discipline artistiche (Jutsu), sia quelle che usano le armi, che quelle che prevedono la difesa in assenza di armi, raccolte sotto il nome di Ju Jutsu, arte della flessibilità. L'anima interna del Budo non può essere individuata con chiarezza se non si comprende il pensiero tradizionale, quello degli antichi. Questo può essere compreso solo attraverso la pratica assidua di un'arte, la cui scuola risalga almeno all'inizio dell'epoca Tokugawa (1603) e in stretto rapporto con la casta dei nobili guerrieri (Samurai). Altrimenti è solo il suo aspetto esterno (morale, sociale educativo) che passa in primo piano mentre la "direzione" della via viene persa di vista o traviata. Nel Budo antico, come a volte si riscontra anche nel Budo moderno, non è la vittoria in combattimento a contare ma la vittoria su sé stessi. Praticando, infatti, si comprende come la vittoria sulle resistenze fisiche corrisponda ad una vittoria su quelle psichiche, e quindi una strada verso una sempre maggior consapevolezza. Il miglioramento di sé è però solo una conseguenza, non vi è scopo nel Bu originario, c'è solo devozione verso il proprio Signore. Il Bushi è sempre stato un uomo potente ma umile, in grado di non sopravvalutare mai né la situazione né le sue capacità perché paradossalmente sprecare la propria vita avrebbe significato negare ciò che egli rappresentava: un Samurai, "una persona al servizio di ..." Alessandro Ormas Insegnante di Kobudo, IV dan Hontai Yoshin Ryu