Buone vacanze e low cost

Fermiamoci per un istante a pensare se effettivamente è tutto così bello, così roseo. Hickman, giornalista di spicco del The Guardian, in questo libro affronta il tema dei low cost, dell?inquinamento prodotto dagli aerei, dei guasti sul territorio e sulle culture locali. Questo libro è un saggio-viaggio scritto in prima persona. Un viaggio tra le mete più sognate da tutti, per dimostrare i danni prodotti dal turismo globale. Un libro ricco di esempi, di aneddoti, di frammenti di vita reale. Il turismo oggi, è diventato un problema su cui soffermarsi a pensare. Fare la valigia è diventato un gesto etico e politico. Dietro alle destinazioni e ai programmi di viaggio ci sono implicazioni economiche e culturali. Ma soprattutto ci sono riflessioni sui danni causati all?ambiente naturale e culturale. Si può parlare davvero di "low" cost? Un saggio molto serio e scrupoloso nei suoi dettagli, intriso di ironia, che illumina sui rischi del turismo globale. Un libro per tutti, per viaggiatori e non. Sicuramente da leggere per acquisire sensibilità su temi che nella nostra società globale ci riguardano da vicino. Per capire cosa significa realmente ?viaggiare?. Silvia Passini