Buoni o cattivi: incontro con Vasco Rossi

01 - Buoni o cattivi 02 - Come stai 03 - Anymore 04 - hai mai 05 - Non basta niente 06 - Dimenticare 07 - Da sola con te 08 - Cosa vuoi da me 09 - E... 10 - Senorita 11 - Rock 'n' roll show 12 - Senso Per riascoltare on-line l'incontro tra Marco Roveda e Vasco Rossi, ascoltare molte traccie dell'album e vedere la photogallery ascolta in streaming lo specialequi