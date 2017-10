Bus a idrogeno di Toyota: il primo a Tokyo nel 2017

Non solo auto a idrogeno, ma presto anche bus. Toyota, primo costruttore mondiale a produrre in grande serie una vettura fuel cell, la berlina Mirai, dal 2017 lancerà in Giappone il primo bus a idrogeno di produzione standard. Dopo mesi di test stradali che ne hanno verificato l’affidabilità e la sicurezza, verranno introdotti nel sistema di trasporto pubblico urbano di Tokyo due autobus, con l'obiettivo di metterne in circolazione nella città metropolitana altri cento entro i Giochi Olimpici e Paralimpici del 2020.

Le caratteristiche del bus a idrogeno

L'idrogeno, risorsa per la società del futuro