Viaggio a cavallo dal Friuli alla Bielorussia

I "turisti fai da te" su cui la pubblicità ironizza, sono ben lontani da questi due appassionati viaggiatori che hanno impiegato tre mesi, attraversato cinque stati per raggiungere a cavallo la loro meta. Difficile chiamarli turisti, perché tutto nel loro diario di viaggio contraddice i luoghi comuni attribuiti alla vacanza. Il percorso diventa meta, la lentezza elemento di conoscenza, i problemi e i disagi occasione d'incontro e relazione. Non c'è a in questo libro di quel gusto, un po' caricaturale, per l'estremo, per l'avventura strana. Anzi, la preparazione è precisa, attenta, rispettosa della burocrazia, responsabile dei cavalli, veri e propri compagni, non strumenti di viaggio. Moderni viaggiatori con la bussola, sempre attenti a non cadere nel romanticismo del benpensante, ma a non perdere la poesia del pellegrino, questi due autori ci descrivono soprattutto lo spirito del viaggio. Tra le righe emerge che l'importante non è la distanza o l'esotismo della meta, ma la qualità con cui facciamo il percorso a rendere appassionante l'avventura. Un suggerimento da applicare anche alla quotidianità delle nostre piccole mete.