Cabalà

La Cabalà, ovvero, per i puristi, Qabbalah o Kabbalah, è la via mistica della religione ebraica d'interpretazione della Bibbia. Il termine di origine aramaico significa "ricezione" o ciò che è stato ricevuto. Attraverso codici e sistemi di interpretazione segreti, cerca di andare oltre il significato letterale dei versetti biblici, cercando di scoprire il senso della vita, il suo traguardo e come raggiungerlo. La Cabalà, sostiene che le Sacre Scritture contengono in sé quatro livelli di comunicazione: 1) semplice o letterale; 2) simbolico; 3) filosofico e morale; 4) esoterico o segreto. Secondo il pensiero cabalistico, le frasi, le parole e le stesse singole lettere dell'Alfabeto della Bibbia ebraica, contengono tutte le informazioni simultanee, che operano a vari livelli. Quando vengono interpretate correttamente, offrono le giuste chiavi per unificare i diversi modi coi quali scienza e religione interpretano la creazione e la vita. Dal microcosmo di una semplice parola, riuscendo la Cabalà, accedere al macrocosmo della comunicazione divina, rappresenta la via olistica di lettura delle Sacre Scritture.