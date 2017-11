Cactus Medicine

Per secoli è stato un alimento base per le antiche popolazioni dell'America, del Medio Oriente e dell'Africa del Sud, che lo hanno usato anche come panacea per curare decine di disturbi. Le moderne ricerche scientifiche hanno evidenziato l'efficacia delle Cactacee nella cura del diabete, nel controllo del tasso di colesterolo nel sangue, nel trattamento dell'obesità, dei disturbi gastrointestinali e delle malattie cutanee. Oltre a raccogliere tutti gli studi compiuti a livello internazionale sulle proprietà farmacologiche delle Cactacee, questo libro offre numerose ricette per gustare al meglio gli squisiti frutti del ficodindia. Il libro si avvale di un'importante introduzione del professor Filadelfio Basile dell'Università di Catania, il quale indica le interessanti prospettive della cultura del ficodindia in Italia.