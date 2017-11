Caffè Espresso: blues latino made in Italy

Caffè Espresso: blues latino made in Italy "Chi si mette in viaggio ben sa cosa significhi ascoltare della buona musica macinando chilometri, che si disponga di una radio, di un lettore cd o di un i-pod; in bicicletta ,in macchina, in nave, in treno, a piedi…E chi non viaggia sa altrettanto bene che la musica è l'arte di muoversi restando fermi". Il primo cd della band dall'omonimo nome "Caffè Espresso - blues latino made in Italy" dopo aver viaggiato per il mondo negli ultimi 3 anni, verrà presentato ufficialmente in Italia il 14 maggio presso la storica sede del Touring Club Italiano, a Milano in C.so Italia n°10, alle ore 18.45. L'evento è gratuito. Ingresso fino ad esaurimento posti. Accredito sul sito www.robertotestini.com. L'evento dei Caffè Espresso vuole essere uno spettacolo unico ed emozionante di grande contenuto scenico, animato dalla presenza dei Caffè Espresso Dance, la compagnia di danza-atleti che accompagna la band in una performance in cui la musica e la danza atletica si fondono in un'unica e suggestiva interpretazione. Nell'occasione saranno presentate alcune coreografie tratte dal loro ultimo spettacolo "Last Call", che sapranno esaltare la magia dei brani della band attraverso giochi di colori, movimenti sinuosi, acrobazie e luci in perfetta sintonia, raccontando un viaggio indimenticabile fatto di ricordi ed emozioni. Il progetto Caffè Espresso è legato a due grandi passioni musicali: il blues e il rock latino. Un lungo percorso artistico, di ricerca, di viaggio, di incontri, in cui Roberto Testini, leader del gruppo, chitarrista, autore e compositore originale, ha maturato un linguaggio musicale del tutto personale e nel quale sono riversate le straordinarie esperienze vissute in oltre 20 anni di carriera a fianco di interpreti del calibro di Jimmy Witherspoon, Buddy Miles, Walter Wolfman Washington, Lillian Boutté, Barbara Carr e molti altri. Altrettanto prestigiose le jam session con: Jeff Healy, Slash, Alex Britti, Carlos Santana, Sister Sledge, Romano Mussolini, Bernardo Lanzetti e tra le ultime collaborazioni quella con Ian Paice, batterista dei Deep Purple. Il debutto di Caffè Espresso è siglato dalla vincita del premio SIAE 2004 come migliore progetto jazz&blues dell'anno, consegnatoli in occasione del prestigioso Bordighera Jazz&Blues Festival. Caffè Espresso prosegue il proprio viaggio all'estero, girando in lungo e in largo per l'America e l'Europa. Ovunque il cd raccoglie consensi da parte di critica e di pubblico: i concerti si susseguono sui palchi dei festival blues più importanti ed il cd è trasmesso da oltre 100 emittenti radiofoniche blues in America, oltre che in Brasile, Africa, Argentina, Inghilterra, Australia, Francia, Belgio, Lussemburgo e Danimarca. A conferma di questa grande popolarità, i Caffè Espresso vincono nel 2007 l'Oscar del Mediterraneo - Gran Premio Internazionale al Merito delle Attività Artistiche, Musicali e Culturali -importante riconoscimento attribuitogli per aver diffuso con successo un progetto italiano, contribuendo così al prestigio dell'Italia all'estero. La scelta di presentare l'album al Touring Club Italiano nasce dalla volontà di rendere omaggio all'unione indissolubile che da sempre lega la musica al viaggio e in virtù dello spirito viaggiatore dell'album, e della sua miscela di suoni caldi e intensi come l'anima delle culture diverse e lontane che abbraccia: l'incontro del blues con il latino, e ancora con il rock, l'aroma dei padri afro-americani e il sapore inconfondibile di New Orleans. Il lancio italiano dell'album coincide con la programmazione radiofonica sull'emittente "Lifegate" che da maggio proporrà l'ascolto di numerosi brani del cd conferendo così grande visibilità al progetto. Attualmente il cd Caffè Espresso è in vendita on-line sul sito www.robertotestini.com e su www.lifegatemusicshop.it. Alcuni brani dell'album sono inoltre stati selezionati per importanti compilation italiane ed internazionali, tra cui Contemporary Jazz, Blues International e Demo Compilation Rai Trade. PER TUTTO IL PUBBLICO CHE INTERVERRÀ ALL'EVENTO IN OMAGGIO IL CD DELLA BAND. CAFFE' ESPRESSO Roberto Testini (electric guitar, lead vocal) / Emanuele Esposti (keyboards, vocals) / Siro Burchiani (bass)/Francesco Licitra (tenor sax) / Marco Renna (percussion)/Enrico Ferraresi (drums) Informazioni: Roostar Via Roma 113 20096 Pioltello - MI Tel 0039 0236545579 Fax 0039 0236545545 info@roostar.it Ufficio stampa Roberta Madau Tel 0039 3405267260 e-mail: robertamadau@roostar.it