Calendimaggio, la notte delle streghe

Parliamo della notte di Calendimaggio, o Beltane, detta anche "notte delle streghe". Così come Samhain rappresenta il momento di inizio dell'inverno, Beltane è la festa che celebra l'inizio dell'estate e il momento in cui la natura è al massimo del suo splendore. Festeggiata in tutta Europa, rappresentava anticamente anche uno dei 4 sabba, o feste, principali delle streghe ed aveva la funzione di propiziare la fertilità della natura e la buona salute dei campi, del bestiame e delle persone. Diversamente da altre feste pagane, non è stata assimilata ad alcuna festività cristiana. Il termine beltane significa letteralmente "splendente", e si riferisce ai falò che, durante questa notte, venivano accesi in onore di Bel, o Belenus, dio del fuoco, con 9 (numero sacro per i celti) tipi di legno diversi: sorbo, quercia, salice, nocciolo, betulla, biancospino, sambuco, tasso e ginepro. Tra i riti propiziatori, ad esempio, si faceva passare il bestiame tra due falò, in modo che potesse dare molto latte e buona carne; le coppie che dovevano sposarsi o quelle sposate che non avevano figli ballavano attorno al fuoco e saltavano insieme sulle braci, in modo da garantirsi fecondità; le ceneri degli stessi falò erano sparse sui campi, dove uomini e donne quella notte si accoppiavano per favorire il raccolto autunnale. La Chiesa, nel Medioevo, ha demonizzato la festa soprattutto per il suo carattere "libertino", sostenendo che rappresentasse il momento in cui erano massimamente presenti i poteri delle streghe. Per contrastare questi fenomeni malvagi, i sacerdoti consigliavano di pregare Santa Valpurga, una monaca inglese vissuta nell'VIII secolo e badessa del monastero tedesco di Heidenheim. La ricorrenza è tuttora festeggiata in diverse parti d'Europa. Chiara Boracchi