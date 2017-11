Cambiare è facile con la PNL

Quanti di noi si sono ripromessi di cambiare aspetti del proprio comportamento, ma si sono ritrovati a fare le cose come le hanno sempre fatte? Magari addossando la colpa agli altri, e così peggiorando ulteriormente la situazione? Che fatica, a volte! Ma c'è una spiegazione, più semplice di quanto possiamo immaginare. Succede infatti che alcuni comportamenti che abbiamo imparato ad usare tempo fa, magari perché erano opportuni in determinati momenti e contesti, diventano parte della nostra muscolatura, anche mentale. Ci troviamo così a riproporli in situazioni dove non sono più necessari. Come possiamo facilitare un cambiamento in queste situazioni? Prima di tutto, è opportuno considerare il cambiamento come un aggiornamento del nostro "sistema operativo". Così facendo evitiamo di focalizzarci troppo sulle cose che non funzionano, e invece riusciamo a dirigere più energia verso la condizione che veramente vogliamo. Chiedo quindi al lettore di dedicare un quarto d'ora, in un momento quando non sarà disturbato, per pensare ad un comportamento che desidera cambiare, e rispondere a ognuna delle seguenti domande. Dare una risposta prima di passare alla domanda successiva: