Canada: polli si mangiano maialini transgenici

Maialini transgenici canadesi diventati mangime per polli. I risultati dell'inchiesta successiva alla denuncia, da parte dei ricercatori della University of Guelph nel sud dell¹Ontario, della scomparsa delle carcasse degli undici porcellini geneticamente modificati i cui escrementi avrebbero dovuto costituire innovativi ed efficaci concimi, hanno rivelato che le carcasse, in attesa di essere incenerite, lo scorso Gennaio sono diventate mangime per polli. Le 675 tonnellate di mangimi sono state poi vendute ad almeno 30 pollai ed aggiunte ai pastoni di galline le cui uova sono già state vendute. Con gli stessi mangimi contaminati sono inoltre stati nutriti tacchini. Nessuno dei nomi delle aziende responsabili del disastro è stato reso pubblico. La notizia, di fonte Reuters, è stata diffusa dal Comitato Scientifico Antivivisezionista di Fabrizia Pratesi