Cancro: un male evitabile

L'autore di questo libro, Gianni Tamino, docente di biologia alla prestigiosa Università di Padova, scienziato di spicco e con un'intensa attività da eurodeputato alle spalle, affronta questo male con una prospettiva diversa. E' un male, dice nel sottotitolo di questo libro di Cosmopolis, "evitabile". Come?... Ora lo vediamo. Anzi lo sentiamo. "E' inquietante sottolineare - premette il prefatore Stefano Cagno - che le rassicuranti promesse di scienziati si susseguono, identiche, da 50 anni a questa parte. Il cancro si può vincere, si può controllare... L'unica cosa certa è che aumentano i casi". E le cure finora spesso si son dimostrate palliative. Se non distruttive. Tamino cita un esempio roboante, quel peana d'onori sulle ricerche del 1996 relative all'angiogenesi del dottor Folkman, che aveva scoperto il modo di asfissiare nei topi le cellule tumorali grazie all'angiostatina. Le azioni della compagnia farmaceutica passarono da 30 a 59 dollari. Prima di ripiombare mestamente a 12 dollari quando, pochi mesi dopo, un laconico comunicato recitava che, dato che i test clinici sui malati "veri" non avevano dato esiti ("non avevano risposto ai criteri"), gli investimenti venivano dirottati altrove. E' così il 90% delle volte che si sperimenta sui topi. Questo libro fa il punto. Quali sono le reali conoscenze sulla malattia. Dove sta andando la ricerca. E nel far ciò, ci racconta come sia importante scoprirne la storia. Come si formano, quali sono i fattori scatenanti, come affrontarli in modo meno traumatico possibile. C'è una conclusione. "Pensare di porre rimedio a una malattia provocata da un alterato rapporto tra uomo e ambiente, qual è il cancro, somministrando nuove sostanze chimiche di sintesi, come i farmaci, risulta illusorio e fuorviante". Leggere attentamente le avvertenze.