Cannella e zafferano

Calore, luce, tavolate apparecchiate in case ospitali. Bancarelle, pietanze odorose. Parlando di spezie, come la cannella, ci si trova in un mondo di profumi e, perché no, di passione e di sensualità. Un mondo dove gli alimenti hanno dei nomi dolcissimi, come mandorle e miele, pistacchi e fiori d'arancio. In questo viaggio culinario, ma anche emotivo e letterario, si attraversa la via delle spezie, quella vasta area compresa tra Marocco e India. Lo si fa ad occhi aperti, incantati, pronti ad imparare, affascinati, ma soprattutto con l'acquolina in bocca. È un viaggio attraverso le tavole, che si dipana in un percorso profumatissimo e gustoso, tra ingredienti magici, che da secoli affascinano e incantano. Da elemento di ricchezza economica, le spezie si trasformano in ricchezza culinaria, aggiungendo quel quid ai piatti, rendendoli speciali, unici. Dopo un'introduzione di ampio respiro che ci porta nelle atmosfere della via delle spezie, eccole, le regine del libro, le ricette, che dall'India al Medio Oriente arrivano sino a noi. Siete preoccupati perché temete di non trovare gli ingredienti, gli strumenti e le attrezzature? Niente paura, l'autrice ha consapevolmente riadattato le ricette ai luoghi e ai tempi, per soddisfare la curiosità, senza farci impazzire in ricerche impossibili. Un libro che raccoglie con maestria sapori e storie, quegli elementi che l'uomo cerca da sempre. Il gusto di un buon piatto, quello di una bella storia. Lorenza Pliteri ce li regala entrambi in questo delizioso e profumatissimo libro.