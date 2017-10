Berna e i suoi ricercatori

I ricercatori dell'universita' di Berna e i colleghi dell'ateneo tedesco di Witten/Herdecke hanno rivelato che recitare poesie fa bene al cuore e non solo a quello della persona cui si leggono i versi, ma anche a quello di chi legge. I risultati dello studio sono stati pubblicati sull'International Journal of Cardiology con i commenti dei ricercatori. "La metrica e le rime delle vecchie poesie - spiega Dietrich von Bonin, coordinatore della ricerca - hanno un effetto rilassante sul nostro cuore. Tanto da costituire un buon calmante non solo per le persone stressate, ma anche per chi soffre di aritmia e altre malattie cardiache".