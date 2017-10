Cape Farewell

Il cambiamento climatico è una realtà. Causato da tutti noi, costituisce un problema culturale, sociale ed economico e deve andare oltre i confini del dibattito scientifico. I fautori del progetto Cape Farewell sono convinti che gli artisti possano avvicinare il pubblico a questa problematica attraverso la creatività. "L?Artico è un posto straordinario da visitare - dichiara l'artista David Buckland - è n posto da cui trarre ispirazione, un posto che ci stimola ad affrontare quello che stiamo per perdere.? David Buckland, poliedrico designer, artista e regista britannico, è l'ideatore di Cape Farewell, progetto riconosciuto come la più significativa risposta artistica ai cambiamenti climatici. Il progetto ha riunito a livello internazionale scienziati, comunicatori e artisti, chiamati a sprigionare ed amplificare, utilizzando la creatività, l?urgenza della sfida posta dai cambiamenti climatici. La partnership con il Festival Internazionale del Film di Roma permette al British Council e all?Ambasciata britannica a Roma di presentare quest'iniziativa alla città. ?Arctic Café? Nello spazio di Auditorium Arte, alle 18.00, ogni giorno dal 16 al 20 ottobre personaggi dello spettacolo, scienziati e artisti testimoniano, in modo conviviale, le dirette esperienze su tematiche ambientali, attraversando differenti ambiti creativi. Tra i relatori: David Buckland, Quentin Cooper, Suba Subramaniam, David Hinton, Peppe Ruggiero, Esmeralda Calabria, Max Eastley, Jarvis Cocker, Peter Clegg, Mario Cucinella, Dan Harvey ed altri ancora. Ogni giorno, inoltre, dal 16 al 20 ottobre gli incontri saranno preceduti dalla proiezione, ad ingresso libero, del film ?Art from the Arctic?, una co-produzione della BBC e del regista David Buckland. Inoltre il 19 ottobre la John Cabot University, l'Università americana per le arti liberali, ospiterà una proiezione speciale del film nella prestigiosa Aula Magna Regina, di fronte ad un pubblico di 100 studenti. Dopo il film David Buckland prenderà parte ad un dibattito moderato da Peter Sarram, docente in scienze della communicazione. Ingresso ad inviti. ?Art and Climate change? Dal 15 al 23 ottobre, dalle 9.00 alle 23.00 presso l?Auditorium Arte sarà presentata per la prima volta in Italia la mostra ?Art and Climate Change? a cura della Cape Farewell Foundation e realizzata dal British Council e dal Festival Internazionale del Film di Roma. I lavori sono il risultato di una esperienza reale di un gruppo di artisti che hanno vissuto per un certo periodo, insieme a scienziati e ricercatori a Cape Farewell, in Groenlandia. La Tavola Rotonda. Lunedì 19 ottobre presso il British Council, via delle Quattro Fontane 20, si terrà una tavola rotonda con politici, scienziati e opinionisti italiani e britannici. Svolgendosi ad un mese dagli incontri di Copenhagen sul cambiamento climatico internazionale, sarà l?occasione per esaminare le misure politiche necessarie per far fronte al cambiamento climatico. Ingresso esclusivamente ad inviti. Cape Farewell e International Climate Champions. Il progetto del British Council International Climate Champions, attivo in 60 Paesi in tutto il mondo, coinvolge giovani impegnati sulla tematica del cambiamento climatico. Alcuni Climate Champions hanno avuto l?opportunità di prendere parte ad una Cape Farewell Youth Expedition. Il 16 e il 17 ottobre gli studenti di due scuole romane, il Liceo Ginnasio Statale Virgilio e il Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II hanno l?opportunità di incontrare ed ascoltare due viaggiatori del gruppo della spedizione a Cape Farewell: Suba Subramaniam, insegnante di scienze e coreografa di uno dei principali ballerini di Bharat Natyam dell?Inghilterra, e Quentin Cooper, giornalista e presentatore del programma televisivo della BBC The Material World. Parteciperanno anche tre Climate Champions: Irene Sanna da Cagliari, Andrea Grondona della Maddalena e Nico Angerstein dalla Germania che ha partecipato ad una delle spedizioni di Cape Farewell (ingresso esclusivamente ad inviti). Emanuela Sias