Capelli secchi, fragili, indeboliti

Alcuni rimedi miglioreranno la condizione dei vostri capelli e del cuoio capelluto. L'uso dei prodotti naturali è l'ingrediente fondamentale di queste ricette di bellezza. L'esempio immediato è il miele da sempre considerato uno dei mezzi naturali più efficaci per ridare ai capelli salute, consistenza e splendore. La medicina popolare l'ha sempre considerato un rimedio efficacissimo contro la caduta dei capelli, anche per la sua azione disinfettante. Fissante al miele 1 cucchiaio di puro miele d'api, 1/4 di lilitro di acqua calda, 1 spruzzata di aceto di frutta. Sciogliete il miele nell'acqua calda, quando sarà perfettamente sciolto aggiungete la spruzzata di aceto. Questo bagno fissante al miele si applica frizionando dolcemente capelli e cuoio capelluto. Procura lucentezza, soffice morbidezza e buona tenuta dell'ondulazione. Impacco alla banana Schiacciare una banana grande e molto matura, aggiungere un cucchiaio di panna montata e uno di miele e sbattete il tutto finchè non è ben amalgamato. Applicare il composto sui capelli, dalle radici alle punte, coprire con una cuffia da doccia e poi avvolgere la testa in un asciugamano tiepido. Lasciare riposare l'impacco sui capelli il più possibile, anche un'ora. Sciacquare bene con acqua tiepida e poi fare uno shampoo. Impacco di mandorle Pestare 150 grammi circa di mandorle fino ad ottenere una pasta densa ed omogenea, alla quale si aggiunge un tuorlo d'uovo. Dopo aver mescolato il composto si distribuisce sui capelli. Per ottenere il massimo beneficio da questa ricetta, è utile avvolgere la testa con un velo di carta stagnola e lasciar agire il composto per una mezz'ora. Poi si sciacqua con abbondante acqua tiepida. Massaggio con olio di jojoba... Massaggio con olio di jojoba Un olio che rappresenta un autentico impacco di bellezza. Ridà vigore e luminosità ai capelli inariditi. Rinforza i capelli, li abbellisce e li nutre intensamente, lasciandoli lucidi ma non grassi, soffici e voluminosi. Massaggiare i capelli ciocca per ciocca e lasciare in posa almeno 20 minuti poi risciacquare. Un'attenzione particolare è rivolta al cuoio capelluto che va massaggiato anche con vigore usando i polpastrelli delle dita. Lasciare agire sui capelli per 10 minuti e lavare. Gel di cotogne 1 cucchiaio di semi di cotogna, 1/4 di litro d'acqua. Mettete i semi nell'acqua fredda. Portatela lentamente a ebollizione sul fuoco basso e lasciatela bollire piano, ben coperta, per 15 minuti. Quando avrà assunto l'aspetto di una gelatina e farà grosse bolle, togliete dal fuoco e colate con un colino da cucina. Un uso regolare di questo prezioso estratto vegetale contribuisce attivamente a mantenere sano il cuoio capelluto: il capello si ingrasserà meno rapidamente e si potrà lavare meno frequentemente. Questa preparazione è particolarmente raccomandata a chi è spesso afflitto da forfora e da irritabilità del cuoio capelluto. Se avrete la cura di conservarlo semplicemente in frigorifero, potrete preparare questo gel in dosi maggiori per più applicazioni. Non dimentichiamo che anche e soprattutto a tavola è possibile dare una mano ai capelli. Sonia Tarantola