Capire il corpo attraverso i Chakra

La medicina ayurvedica, considera l'uomo un sistema olistico, dove l'energia vitale di ognuno se fluisce liberamente consente il benessere e la salute. I Flussi di energia, incrociandosi, creano dei veri e propri centri energetici, chiamati da circa tremila anni Chakra. La parola, deriva dal sancrito (antichissima lingua dell'India, paragonabile al nostro latino) e significa "ruota", proprio per il continuo ruotare di questi centri di energia vitale, che, agendo come valvole collegate e autoaprenti, incanalano nel corpo anche fisico la relativa corrente "elettrica". Ciascun Chakra è direttamente associato a un organo specifico del corpo fisico o una ghiandola endocrina. Il numero totale dei centri energetici è altissimo (antichi testi indù ne distinguono più di diecimila), quelli più comunemente conosciuti e riconosciuti importanti per noi occidentali sono i sette Chakra maggiori, situati lungo tutto l'asse centrale del corpo umano, che va dalla base della spina dorsale a poco oltre la testa. I sette maggiori Chakra sono considerati dei veri e propri centri di regolazione e di "snodo" della considerata rarefatta energia vitale, che si ritiene abbia una diversa frequenza vibrazionale, paragonabile a quella che hanno i colori. Per tale motivo la diversa frequenza energetica dei Chakra, è rappresentata con i relativi colori dell'arcobaleno. Lo sforzo dell'attuale medicina naturale occidentale, è stato quello di studiare la corrispondenza tra le funzioni delle ghiandole endocrine e le funzioni attribuite dai maestri di Yoga ai Chakra. La fisica quantistica ha dato recentemente un validissimo supporto scientifico, riuscendo a spiegare i Chakra con la teoria dell'energia in vibrazione. Ciò che era considerata essere solo materia solida, composta di atomi visti come solide "palle da biliardo" è secondo tale teoria scientifica, solo spazio vuoto al 99,9 per cento, ma riempito di energia vibrazionale. Tale teoria fisica ha permesso di considerare il sistema fisiologico non visibile dell'uomo, già sviluppato dall'antichissima cultura induista, che aveva costituito una vera e propria mappa di un sistema psico-fisiologico dell'essere umano. Ovviamente la scienza ufficiale, influenzata ancora da una concezione solo chimica e meccanicistica della vita, ha sempre disconosciuto la validità della teoria dei Chakra. Secondo la medicina ayurvedica, invece, questi centri sono responsabili del progetto globale e della qualità della nostra vita e possono indicarci le zone in cui le nostre funzioni vitali potrebbero essere non bilanciate. Ad esempio, le ghiandole surrenali, che sono in corrispondenza del plesso solare, producono anche ormoni utili nei processi digestivi e sono facilitate dal funzionamento del Chakra Manipura, situato proprio all'altezza del plesso solare. Un altro esempio è la stretta relazione della ghiandola pineale, che produce una sostanza neuro-chimica di natura allucinogena, simile a quella usate nei riti sciamanici per raggiungere stati di coscienza alterata o di chiarovegenza, corrispondente al Chakra Ajna, che coincide appunto con le caratteristiche del Terzo Occhio, la cui funzione principale è appunto la chiaroveggenza. Gabriele Bettoschi