Car-pooling: tutti in (una) macchina!

Per ridurre le emissioni di anidride carbonica, Ligachannel e Impatto Zero® di LifeGate promuovono l'utilizzo dei mezzi pubblici per raggiungere gli stadi che ospitano il tour estivo di Luciano e incentivano a condividere il viaggio con amici o altri fan animati dalla stessa passione musicale e dal rispetto per l'ambiente. A partire dalla prima tappa, collegandosi a Tandemobility è possibile iscriversi e partecipare attivamente al progetto di car-pooling costruito su misura per gli appuntamenti di Elle Elle Stadi 2008. Gli iscritti potranno offrire o, viceversa, usufruire di un passaggio auto per raggiungere lo stadio prescelto. In questo modo le emissioni di CO2 del viaggio di un veicolo con un solo passeggero, potranno essere ripartite tra più passeggeri, a tutto vantaggio dell'ambiente. LifeGate Radio, inoltre, offre la possibilità di fare personalmente il proprio annuncio dalle onde della radio! Dopo la registrazione al servizio di car-pooling Elle Elle Stadi 2008, infatti, basterà inviare una semplice mail per essere contattati dalla redazione e registrare il proprio annuncio con un breve messaggio per l'ambiente. Un importante segnale di attenzione che vogliamo lanciare a tutto il mondo della musica! Per registrarti e partire clicca qui Leggi anche l'articolo su Ambiente