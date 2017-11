Carbone, cosa ci sarà al posto delle ciminiere nel Regno Unito

Il Regno Unito chiuderà entro dieci anni tutte le centrali a carbone, gli impianti elettrici più inquinanti al mondo. Nel 2014 la riduzione dell'otto per cento delle emissioni di CO2 è stata realizzata in larga parte alla diminuzione dell'uso del carbone per la generazione dell'elettricità, secondo quanto dichiarato dal dipartimento britannico per l'Energia (Decc).

Le rinnovabili, al posto del carbone

Chi investe nelle fossili, perde

Le rinnovabili sono sempre più efficienti