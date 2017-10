Carmen Consoli su LifeGate Radio

…la scusa è una canzone andata in onda venerdì mattina, ci ha dato lo spunto per riproporvi la registrazione di quell'incontro con Carmen Consoli avvenuto nel giugno del 2006 in occasione dell'uscita dell'album Eva Contro Eva. Un incontro molto stimolante, una Carmen molto disponibile e loquace …con i discografici che le ricordavano gli altri impellenti appuntamenti della giornata e lei che tranquillamente continuava a suonare per noi. Grazie Carmen!