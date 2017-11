Carne biologica

Mucca pazza: secondo molti si tratta di un'epidemia annunciata. "Bisogna sottolineare - afferma lo scienziato francese Luc Montagnier, uno degli scopritori del virus HIv (AIDS) - che la causa del nuovo flagello chiamato Encefalopatia Spongiforme Bovina (BSE) è da ricercare nell'allevamento intensivo di vitelli, vacche e maiali imbottiti di ormoni, antibiotici e farine animali". A confermarlo ci sono i dati diffusi da Francis Blake, presidente della Soil Association (Associazione dei produttori biologici del Regno Unito), secondo i quali nei capi allevati nelle aziende zootecniche biologiche non si è registrato alcun caso di BSE. Con il Decreto Ministeriale del 4 agosto 2000, regime di attuazione Regolamento Cee 1804/99, si stabiliscono le regole da seguire per l'allevamento biologico. Vediamo cosa prevedono le nuove norme, che valgono per bovini, suini, caprini, ovini, equini, pollame: gli animali devono avere la possibilità di accedere al pascolo o almeno a spazi esterni., e devono poter avere almeno otto ore di buio al giorno. Foraggi e mangimi devono essere rigorosamente biologici. E' consentito un 10 per cento di foraggi convenzionali nel caso sia impossibile reperire quelli biologici. Sono vietati i mangimi industriali, le farine animali; i mangimi non devono contenere regolatori di crescita, aromatizzanti, conservanti, urea, aminoacidi e coloranti di origine chimica. L'allattamento dei piccoli va fatto con colostro e latte materno. Il periodo di svezzamento è di due mesi per bovini e ovocaprini, mentre è di 27 giorni nei suini. A partire dal 2002 gli animali dovranno seguire diete completamente biologiche, e prive di organismi geneticamente modificati. E' proibito il taglio di becco, ali, coda e denti, la bruciatura dei tendini e qualsiasi altra mutilazione; sono vietati anche gli occhialini anticannibalismo. È interdetta qualsiasi somministrazione sistematica o preventiva di farmaci di sintesi: prodotti ormonali che favoriscono crescita, fertilità, stimolazione della produzione, sincronizzazione dei calori. E' raccomandato l'impiego di rimedi omeopatici, fitoterapici, aromatoterapici e pratiche derivanti dalla medicina naturale. E' possibile utilizzare un massimo di due cicli di trattamenti con medicinali allopatici (non omeopatici) in un anno, a condizione che l'animale abbia meno di un anno: solo si tratta di trattamenti antiparassitari sugli animali. Le tecniche di allevamento devono tener conto non solo della produttività ma anche delle esigenze fisiologiche e comportamentali degli animali. Per garantire i consumatori la Comunità europea ha riconosciuto degli organismi certificatori il cui simbolo accompagna la carne biologica: AIAB, Ecocert Italia, IMC, Bios, QC&I, CCPB, Suolo e Salute, Codex, Bioagricoop, e per la provincia di Bolzano Biozert. Massimo Ilari