La casa ecologicamente consapevole si può costruire, il progetto dello studio Snøhetta

La casa ecologicamente consapevole costruita in Norvegia, a Larvik, è stata progettata e realizzata dallo studio di architettura Snøhetta in collaborazione con il Research center on zero emission building di Trondheim. Con il progetto Zero emission buildin (Zeb) pilot house lo studio norvegese ha dimostrato la possibilità di costruire interi edifici a zero impatto ambientale. Il progetto è motivato dalla necessità di costruire abitazioni ecosostenibili che non incrementino i cambiamenti climatici, autoproducendo energia in surplus rispetto al reale fabbisogno domestico. Le stime energetiche comprendono anche 20.000 chilometri l’anno percorsi da un veicolo elettrico in dotazione alla casa.

La prima casa ecologicamente consapevole

Immagine di copertina: la casa ecologicamente consapevole dello studio Snøhetta. ©snohetta.com