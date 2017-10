La buona architettura? Una casa a misura d’uomo

Sorgerà a Capriate San Gervasio, cittadina bergamasca sulle sponde dell'Adda, la casa ideata e progettata da DAP studio, studio di architettura fondato a Milano nel 1992 da Elena Sacco e Paolo Danelli. Un nuovo concetto di villetta familiare che segue i principi dell'architettura sostenibile, particolarmente attenta alle proposte più innovative in campo ambientale e nel risparmio energetico. È la salute della persona ad essere al centro del progetto. "La sostenibilità - affermano Elena Sacco e Paolo Danelli, fondatori e titolari di DAP studio - è un concetto complesso in cui entrano fattori come l'utilizzo di materiali riciclabili, il risparmio energetico e il comfort degli ambienti interni, ma anche la capacità dell'edificio di generare benessere in chi lo vive".

Progetto della casa: le caratteristiche tecniche

