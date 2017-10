Casa in terra cruda a Feraxi

Negli ultimi anni in Sardegna si va diffondendo, grazie all'interesse che suscitano le costruzioni ecologiche, un materiale che non veniva più impiegato da più di quaranta anni. Questo materiale è la terra cruda. Una delle prime abitazioni moderne realizzate con la terra cruda è la residenza di due svizzeri, stabilitisi in prossimità dello stagno e della spiaggia di Feraxi (Ca), a pochi chilometri da Villasimius. Si tratta di una rinomata località turistica con un parco marino dove può accadere di imbattersi in uno dei mammiferi più timidi del Mediterraneo, cioè la foca monaca. Lui agricoltore, coltiva erbe officinali, lei pastora, bada alle capre, hanno voluto che la loro casa fosse realizzata con il materiale principe della bioarchitettura. I motivi della scelta vanno cercati nelle caratteristiche naturali della terra: buona traspirabilità, capacità di regolazione dell'umidità dell'aria, assenza di inquinanti "indoor", alto coefficiente di isolamento termico. Per realizzare l'edificio, localizzato all'interno dell'azienda agricola, che ha una superficie di 50 mq e un volume di 170 mc, sono stati impiegati 3000 blocchi d'argilla delle dimensioni canoniche 40x20x10 cm. Gli altri componenti della costruzione provengono dalla bioedilizia o dalla tradizione costruttiva locale: le fondazioni sono in pietra e calce idraulica, i muri spessi 40 cm hanno una zoccolatura in granito alta 50 cm. La struttura portante del tetto è costituita da travi di castagno, e il manto di tegole tipiche sarde è posato su uno strato isolante di terra eseguito sull'incannicciata. Da notare che la malta che lega i mattoni d'argilla è sempre costituita da un impasto di terra e sabbia. La pianta della casa è molto semplice: un unico spazio per la cucina e il soggiorno, una camera e un bagno che danno su un piccolo andito. Un loggiato nella parte destra della facciata protegge la casa dal sole nelle ore più calde d'estate. La particolarità della casa è data dagli intonaci, realizzati con una terra dai toni cromatici particolari in cui prevale il giallo, che danno agli spazi interni una forte sensazione di calore e comfort. Silvano Piras Architetto