Castagnole di Carnevale

Ingredienti per le castagnole di Carnevale

100g zucchero muscovado

100 g burro

250 g farina mezza bustina di lievito per dolci vanigliato

un pizzico di sale

olio di semi

1 limone, scorza

Preparazione

Sciogliere il burro a bagno maria. In una ciotola aggiungere il burro ammorbidito, lo zucchero e le uova, una alla volta, sbattendo il composto con una frusta. Aggiungere la scorza di limone grattugiata, la farina e il lievito.

In un tegame dai bordi alti, riscaldare l’olio di semi. Quando l’olio sarà caldo con l’aiuto di un cucchiaino gettare delle palline di impasto nel tegame. Cuocere per una decina di secondi, fino a quando le castagnole non siano dorate. Scolare con l’aiuto di una schiumarola.