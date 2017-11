Cavallo. La nascita: le prime quattro settimane

Eccomi di nuovo con voi per proseguire il "viaggio virtuale" insieme al neonato puledro. Le prime quattro settimane di vita, che vengono comunemente chiamate periodo neonatale, corrispondono alla fase in cui il puledro dipende completamente dalla madre, come se fosse ancora nel suo ventre. Questa dipendenza totale é dovuta in particolare al cibo, per questo il neonato resta sempre vicino alla mamma e ha solo pochi contatti con altri cavalli indipendentemente dalla loro età. Appena nato il puledro non ha ancora acquisito l'equilibrio e la sicurezza nei movimenti e per questo é scoordinato, estende la testa e il collo, muove lentamente il muso come se masticasse e sembra che cerchi di succhiare l'aria con dei movimenti della lingua. Beh, anche i cuccioli d'uomo da neonati fanno movimenti astrusi e spesso buffi! Una cosa invece che ci distingue da voi umani é che noi siamo molto precoci nel fare tentativi per alzarci sulle nostre zampe. Ciò é dovuto al fatto che, come ho già detto a suo tempo, il cavallo in natura é una preda quindi diventa fondamentale la capacità di muoversi entro poche ore dalla nascita proprio per un discorso di sopravvivenza. Per tale motivo, in natura, i parti di solito sono notturni perché questo é il momento meno probabile per un eventuale attacco da parte dei predatori così, già alle prime luci dell'alba, i puledri sono in grado di muoversi e di trottare senza problemi. Infatti i primi tentativi di reggersi sulle quattro zampe avvengono tra i trenta e i sessanta minuti dalla nascita: alzandosi il puledro estende prima gli arti anteriori sollevando la metà anteriore del corpo e poi la parte posteriore, distendendo anche gli arti posteriori. Di solito non riesce subito a mantenersi stabilmente in piedi e quindi cade tre o quattro volte, ma poi riesce a restare sulle quattro zampe estendendo il collo e gli arti anteriori, tendendo così tutti i muscoli, come quando voi uomini vi stiracchiate dopo una nottata di sonno! In questa posizione un po' stiracchiata e con le gambe divaricate per avere più stabilità, iniziano i primi passi per imparare a camminare. Questi tentativi sono ridicoli, verificandosi un movimento lento in quattro battute e l'andatura appare subito incerta. All'inizio l'instabilità é dovuta anche alla presenza di un cuscinetto di collagene che ricopre la suola degli zoccoli. Tale cuscinetto, detto epinichio, ha la funzione di proteggere i piedi durante la vita nel grembo materno e quando incominciamo a camminare si rimuove da solo lacerandosi. L'andatura traballante attira l'attenzione della madre facilitando l'instaurarsi di quel legame materno che tanto influenza il carattere del puledro. Ornella Lessio