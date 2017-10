Cefalee nei piccoli: attenti ai segnali

Se la cefalea accompagna il 15 per cento degli adulti, nei bambini la percentuale è doppia e sembra crescere. Davide Moscato, direttore del centro cefalee dell'ospedale San Carlo-Idi di Roma, durante un convegno su ospedali e bambini, parla chiaro:"I piccoli vanno creduti quando dicono di stare male. Se il bambino dice di stare male una volta ogni tanto, ad esempio ogni due mesi, non ci sono problemi. Ma se il piccolo si lamenta molto più spesso sarebbe meglio segnalarlo su un calendario insieme a che cosa i bambini hanno fatto nelle due ore precedenti a quando hanno detto di stare male". In sostanza il bambino che soffre di cefalee ha bisogno soprattutto di attenzioni, di tranquillizzarsi e di non essere sottoposto a stili e ritmi di vita che non riesce a sopportare. A tutto questo va aggiunto l'aiuto del pediatra che deve essere avvisato se le crisi del bambino si fanno troppo frequenti.