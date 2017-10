Il cellulare solare per gli amanti dell’outdoor

Certo non è il primo ne sarà l'ultimo cellulare ad utilizzare la tecnologia fotovoltaica per ricaricare le batterie. Ma TTM Outlimits Solaris è un telefono cellulare ideale per chi ama fare attività all'aria aperta o per chi semplicemente lavora all'aperto. Sì, perché questo modello TTM è una buona soluzione per risolvere i problemi legati all'utilizzo del telefono in condizioni non proprio ottimali. Non bastano infatti poche gocce di pioggia o una caduta a terra per rovinarlo irrimediabilmente. Il telefono funziona con la normale rete Gsm, quindi con tutti gli operatori disponibili. Possiede una piccola fotocamera da 2 megapixel e una porta per l'aumento di storage da 8 GB. È possibile inoltre comunicare con gli altri devices tramite il Bluetooth e la porta Usb. Utilissima la lampada posta nella parte superiore del cellulare. Viene fornito di auricolari con microfono e di caricabatterie universale, che per legge è oggi obbligatorio per la maggior parte dei telefoni cellulari. Utilizza il sistema di messaggistica sms e mms. Niente a che vedere quindi con uno smartphone, in tutti i sensi. Niente accesso alla rete (c'è il WAP, però) o ai vostri social preferiti! La prova. Dimenticato sotto un temporale estivo, il telefono ha continuato a funzionare normalmente, testandone quindi l'impermeabilità certificata IP65. Inoltre non teme piccoli urti o cadute, lo potete lasciare tranquillamente dentro il vostro zaino, tra borraccia, coltellino e sacco a pelo. Utile per chi ama fare trekking in alta montagna il localizzatore Gps, estremamente preciso e testato più volte. Unica bega il dover convertire i decimali di grado in decimali primi e secondi, per riuscire ad identificare il punto sulla mappa. L'errore, vista anche la conversione si aggira sui 30 metri. Interessante infine il lato "eco" del telefono, ovvero il piccolo pannellino solare in grado di ricaricare la batteria in assenza di presa elettrica. O meglio, dopo averlo lasciato al sole per una mattinata intera (circa 4 ore), il telefono scarico e spento si è acceso ed ha permesso una brevissima telefonata (qualche minuto) e comunque di ricevere qualche sms. Naturalmente resta il dubbio della durata di un dispositivo mobile e della batteria al litio lasciati sotto il sole ad elevate temperature. Ma in questo caso il pannellino vi servirà in caso di assoluta necessità.