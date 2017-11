Cenni storici sul Tai Ji Quan

Le prime notizie storiche documentano l'esistenza del Tai ji quan a Chenjiagou nella provincia di Henan nel tardo periodo Ming o all'inizio della dinastia Qing (circa 300 anni fa). La struttura più antica di questa arte marziale era costituita da otto posizioni principali delle mani e cinque variazioni di movimenti e veniva perciò chiamata "Le tredici posizioni". Nel tempo la forma subì evoluzioni e trasformazioni e prese i nomi di "arte di combattimento morbido" (xuanquan) e di "boxe lunga" (changquan), pugno di cotone (mienquan). Nel corso dei secoli si sono sviluppate diverse scuole, ognuna con un suo differente stile. Ogni scuola prende il nome dalla famiglia che ne ha elaborato lo stile specifico: * La Scuola Chen, fondata da Chen Wangting nel XVII secolo: è la più antica ed è infatti chiamata "Vecchia struttura" (Lao jiao). * La Scuola Yang, fondata da Yang Luchan (1799-1872) nella provincia di Hebei, è la più popolare ed è chiamata "Grande struttura" (Da Jia). * La Scuola Wu, fondata da Wu Jianquan (1870-1942), segue per importanza la scuola Yang; è anche nota come "Media struttura" (Zhong Jia). * La Scuola Hao, fondata da Wu Yuxiang (1812-1880) è nota come "Piccola struttura" (Xiao Jia). * La Scuola Sun, fondata da Sun Lutang (1860-1932) porta il nome di "Struttura dal passo vivace" (huobu Jia). Ermanno Cozzi Maestro di Tai ji quan