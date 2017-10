Censura 2006. Le 25 notizie più censurate

?Mettere a tacere una notizia? Mai! I nostri giornalisti non hanno catene. Né devono inchinarsi a nessun intoccabile. Di fronte a qualsiasi notizia, il direttore dice: ?Trovate i fatti e scatenate il finimondo!? I nostri giornalisti l?apprezzano. Sono fieri di poter dire le cose come stanno. Il giornale, per lo più si atteneva a quel credo. Quando il direttore esecutivo fu arrestato per guida in stato di ebbrezza, un fotografo fu inviato alla prigione e il giorno dopo il giornale recava una fotografia del nostro capo in una cella con aria desolata. Il giornale aveva fatto la stessa cosa a molti altri cittadini illustri, aveva ricordato il direttore dopo il suo rilascio, perché lui avrebbe dovuto avere un trattamento diverso? Quanto suona curioso tutto ciò vent?anni dopo?. Queste parole sono di Gary Webb (giornalista il cui lavoro gli costò la carriera e da ultimo anche la vita) ai tempi in cui lavorava per il "Kentucky Post" negli anni ?70. Censura 2006 è a lui dedicato e vuole essere una denuncia a questa inversione di prospettiva, una denuncia a una forma di giornalismo completamente stravolta da quella di qualche decennio fa, tempo in cui era la coscienza di ciascun professionista ad emergere. Fare il giornalista significava indagare e denunciare senza paura, per il bene della comunità e del pubblico lettore. Oggi assistiamo ad un drastico mutamento di costume. Le notizie che leggiamo quotidianamente sui giornali sono sempre sinonimo di verità e senso critico? O stiamo contribuendo alla morte dell?informazione? Dalle verità sullo scandalo ?Oil For Food? ai rischi delle nanotecnologie, Censura 2006 presenta i casi più eclatanti di censura e manipolazione della storia da parte dei media. Le rivelazioni più scomode, scottanti e inquietanti celate sotto il velo di una stampa apparentemente democratica, taciute per volere dei poteri forti che controllano l?economia e la politica dei governi mondiali. La storia non è sempre ciò che ci fanno credere, questo è quello che sembra voler dimostrare Peter Phillips, autore del volume e attuale portavoce del gruppo di ricerca Project Censored. Il fine è senza dubbio ammirevole, utile al lettore che ha sete di verità e giustizia, ma il lavoro risulta in seconda analisi limitato, perché ristretto al solo ambito statunitense. Un lettore distratto potrebbe percepire una mancanza di corretta informazione circoscritta al solo stato americano, quando invece è l?intero sistema informativo mondiale ad essere assoggettato a politiche di ?censura? indotte dall?alto. Resta comunque una denuncia indispensabile che, ci si augura, possa contribuire a far nascere senso civico e sete di verità in tutti coloro che per professione hanno il dovere di indagare e informare su ciò che realmente accade intorno a noi, quantomeno in onore di chi, come Gary Webb, ha sacrificato la propria vita per sposare questo ideale. Silvia Dugo