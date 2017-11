Le migliori annate. Della lana

La mostra. Una mostra, un viaggio, una passeggiata nel passato e nel presente, nel rispetto della tradizione e dell'ambiente. Sono ricche le suggestioni date dai percorsi tra fotografie d'epoca e d'autore, taccuini originali con schizzi e pensieri, costumi e opere d'arte. Rimane una sensazione di vanto, per un nome italiano fondato su radici secolari che si rilancia nel futuro. Con orgoglio, sapienza e rispetto. La celebre casa di moda maschile ha inaugurato un'esposizione a Milano divisa in quattro aree. 'La Mano' è un'installazione che offre al tatto le materie prime (lana, cashmere, trofeo, vicuna, mohair) nelle varie fasi di lavorazione. In sottofondo, rumori di acqua e reportage fotografici del National Geographic. Nella sezione 'Lo Stile' ci sono capi originali raggruppati per decenni. Il percorso si conclude con 'L'Architettura', dalla sede di Milano di Antonio Citterio ai negozi in tutto il mondo, e con 'All'Aperto', installazione di Michelangelo Pistoletto e il video di Mattias Klum sull'Oasi Zegna, area naturale protetta sulla parte orientale delle Alpi biellesi. L'Oasi Zegna Nel biellese, il territorio intorno al lanificio è un grande parco di 100 km quadrati, l'oasi è un paradiso botanico e faunistico in cui si trovano oggi migliaia di varietà di piante fioritie e s'incrociano cerbiatti, lepri, scoiattoli, corvi imperiali e le rare aquile reali. Una zona aperta, voluta da Ermenegildo Zegna che ripopolò la montagna brulla con conifere, rododendri, ortensie e creando un meraviglioso paesaggio alpino e resa accessibile dalla strada Panoramica Zegna (oggi strada statale). Oggi vi sono agriturismi, alberghi e ristoranti. E le prospettive sono di renderla ancora più invitante. L'Oasi Zegna questo mese offre spettacolari fioriture ed eventi a tema. Da Trivero lungo la Panoramica Zegna sono tanti i percorsi alla scoperta del territorio, con una lunga carrellata di iniziative per tutta la famiglia. Presso i locali del Consorzio Turistico propoposte gastronomiche sul tema dei fiori. Il 26 e 27 giugno 2010 la VII° Festa Internazionale dell'Aria (degli aquiloni) e mostre fotografiche sul cielo stellato. La sede dell'azienda. A Trivero, Biella, comunità montana di valle di Mosso, cento anni fa è cominciata l'impresa di Ermenegildo Zegna. Oggi nel lanificio - annunciato dalla ciminiera dismessa e tuttora attivo, con 450 dipendenti e 2 milioni di metri di tessuto sfornato all'anno - coesistono pezzi di storia, insegne, arredi, con attrezzature tecnologiche sofisticate. Si mischiano le antiche conoscenze delle annate della lana che sono buone o meno buone, come il vino, e dei colori, con pigmenti da foglie, mirtilli, spezie indiane. Si intersecano linee produttive e tecnologie in linea con standard di produttività e rispetto ambientale. L'arte per l'ambiente. È un'idea della Fondazione Zegna: le opere d'arte a presidio del territorio, per difenderlo dalle brutture, per favorirne una fruizione ordinata e rispettoso. L'attività principale in questo senso è l'adozione del bosco di San Francesco, ad Assisi, con il FAI. Da molti anni Fondazione Zegna condivide la missione del FAI: promuovere una cultura di rispetto della natura, dell'arte, della storia e delle tradizioni d'Italia e tutelare un patrimonio che è parte fondamentale delle nostre radici e della nostra identità. Insieme, Fondazione Zegna e FAI hanno salvato e dato nuova vita a vari tesori del paesaggio italiano. Dal 2009 Anna Zegna è anche membro del Consiglio di Amministrazione del Fondo Ambiente Italiano. Nell'ambito della mostra per il centenario, il 29 giugno 2010 Alberto Garutti e Michelangelo Pistoletto partecipano, alla Triennale di Milano, all'incontro 'Arte pubblica, territorio e responsabilità sociale', conversazione promossa dalla Fondazione Zegna. Con Judith Wielander, curatrice progetto visible, Cittadellarte, e la moderazione di Maria Luisa Frisa, storico dell'arte e della moda. Un dialogo, aperto anche al pubblico, tra Alberto Garutti e Michelangelo Pistoletto, maestri di fama consolidata che lavorano da molti anni sul rapporto tra arte e territorio. Il tema: i processi generativi di un'opera pubblica, il delicato inserimento nel contesto sociale, l'etica e la sensibilità con cui l'artista deve agire per legare un lavoro al luogo e alla comunità che lo ospitano.