Centering: trova il tuo centro

Chi sono io? E' una domanda antica. Socrate l'ha fatta incidere sulla pietra, sul frontone del tempio di Delfi, come monito, più che come invito, a tutta l'umanità presente futura, giacché sulla pietra le iscrizioni durano nel tempo. Che cosa voleva dirci? Di cercare la risposta. Non di trovarla, ma di cercarla. Perché una riposta a questa domanda difficilmente può essere trovata e punto. Perché una riposta a questa domanda si perde oltre i confini dell'universo tale e tanta è la strada che dobbiamo fare per davvero capire chi siamo, come individui, prima, e come esseri umani, dopo. E' una domanda ancora attuale, è una domanda senza la quale non possiamo dire di essere veramente noi stessi, perché sicuramente "noi stessi" è molto di più di quanto pensiamo di essere, di quanto ci hanno detto che siamo, di quanto ci siamo accontentati di diventare. Non siamo solo "risorse umane", forza lavoro per soddisfare la sindrome di crescita compulsiva della società capitalistica; non siamo bamboline da addobbare come alberi di natale con gli ultimi ritrovato della scintillante tecnologia da paese dei balocchi; non siamo i testimonial di telenovelas, reality show o pubblicità da carosello che aderiscono passivamente a modelli pensati e disegnati da altri. Non siamo i superman o wonder woman che vorremmo essere, ma neppure quel pozzo di difetti che troppo facilmente vediamo in noi quando ci guardiamo allo specchio. Chi siamo? Scintille di Universo in panni umani. E giochiamo un gioco di cui abbiamo dimenticato le regole, e abbiamo dimenticato pure che è un gioco, anche se un gioco molto serio, che, dopo il big bang, ancora sta continuando a creare nuovi mondi ai confini dell'immaginabile. Siamo la punta di diamante del processo della vita per usare un concetto del gesuita paleontologo Teilhard de Chardin; cellule del sistema nervoso del cervello globale, per dirla con lo psicoterapeuta, studioso della coscienza, Peter Russel; individui che si risvegliano a un livello più alto di identità, la cittadinanza terrestre, la coscienza planetaria, per usare termini del sociologo francese Edgar Morin o del teologo delle liberazione, brasiliano, Leonardo Boff. Siamo molto più di quanto crediamo di essere. E quando lo capiamo davvero, il "peso" che diamo alle cose, cambia; la nostra scala di valori si riallinea diversamente, la qualità della nostra vita migliora, perché non è più sul materiale che puntiamo per la nostra felicità, ma su quei valori che, pur intangibili, danno senso alla nostra vita: calore umano, relazione, affetto, soddisfazione, partecipazione alla collettività, creatività, senso di utilità, consapevolezza di poter cambiare le cose, piccole cose forse, ma di poter dare un contributo dove e come vogliamo noi. Questi grandi discorsi filosofici possono avere uno sbocco molto concreto nella nostra vita quotidiana. Un percorso di crescita personale che ci aiuti a ritrovare la domanda e quindi ad aprire le porte ad una più ampia percezione di noi stessi, ci permette di conoscere meglio, prima di tutto, capacità, potenzialità, aneliti che già fanno parte del nostro modo di essere ma che, solo per scarsa attenzione, ancora non abbiamo messo a fuoco e riconosciuto. Esiste un modo semplice per ritrovare il contatto con se stessi: fare attenzione e ascoltare, prima di tutto. Allenarsi a prendersi del momenti di pausa dal frenetico flusso di pensieri e azioni di questa nostra vita moderna per riportare l'attenzione a quelle voci sottili, delicate e spesso dimenticate del nostro modo interiore che tanta saggezza hanno da darci. Il Centering nasce come allenamento a entrare in contatto con se stessi, come pratica facile da imparare facile da applicare per ritrovare il contatto con quella parte di noi che ancora ricorda la sua vera natura, per attingere a questo centro interno forza, vitalità e ispirazione e vivere la nostra vita quotidiana sulla Terra con gioia, con presenza, con tutte le nostre capacità, con partecipazione attiva e con la consapevolezza di orizzonti più ampi a nostra disposizione. E' una pratica che nasce dall'interazione tra psicologia umanistica, ecopsicologia e biosistemica, e che dopo anni di esperienza in campo formativo, anche aziendale, ora diventa accessibile anche ai singoli individui che vogliono approfondire i principi teorici e pratici della crescita personale, per esigenza personale, per integrazione di una attività professionale legata alla formazione o per intraprendere, a propria volta, una attività professionale di facilitatore del processo di crescita personale. Chiedersi "Chi sono io" è l'inizio di un lungo percorso. E' una domanda a cui nessuno può rispondere al posto nostro, ma possiamo venire accompagnarti a volgere l'attenzione in direzioni in cui potremmo trovare spunti interessanti per cominciare a risponderci. Il centering è questo, una guida verso una più ampia alla domanda "chi sono io", è un percorso in cui ognuno potrà ampliare gli orizzonti della sua attuale conoscenza di sé grazie a mappe rodale e dettagliate per l'esplorazione interna e l'azione concreta e quotidiana.